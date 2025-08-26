Giriş / Abone Ol
Hasan Can Kaya'nın stand-up programı 'Konuşanlar', yeni sezonda Disney+'ta yayınlanacak.

Medya
  • 26.08.2025 12:19
Kaynak: Haber Merkezi
'Konuşanlar'ın yeni adresi belli oldu
Fotoğraf: DepoPhotos

Komedyen Hasan Can Kaya'nın ilgi gören stand-up programı 'Konuşanlar'ın yeni adresi belli oldu.

Konuşanlar, yeni sezonda Disney+'ta yayınlanacak.

Programa YouTube'da başlayan Hasan Can Kaya daha sonra Exxen’e transfer olmuştu.

Konuşanlar'ın yeni programlarının sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada çeviri desteğiyle yayımlanacağı öğrenildi.

Kaya, 5 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Dedikoduların önüne geçmek adına duyurulur.. Haberler doğru. Yeni sezonda Exxen’de olmayacağız. Yeni adresimiz belli olduğunda açıklayacağım" demişti.

