'Konuşanlar'ın yeni adresi belli oldu

Komedyen Hasan Can Kaya'nın ilgi gören stand-up programı 'Konuşanlar'ın yeni adresi belli oldu.

Konuşanlar, yeni sezonda Disney+'ta yayınlanacak.

Programa YouTube'da başlayan Hasan Can Kaya daha sonra Exxen’e transfer olmuştu.

Konuşanlar'ın yeni programlarının sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada çeviri desteğiyle yayımlanacağı öğrenildi.

Kaya, 5 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Dedikoduların önüne geçmek adına duyurulur.. Haberler doğru. Yeni sezonda Exxen’de olmayacağız. Yeni adresimiz belli olduğunda açıklayacağım" demişti.