Konuşma yaptığı sırada vurulan Trump yanlısı sağcı politikacı Charlie Kirk öldü

ABD Başkanı Donald Trump destekçisi sağcı politikacı Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi'nde konuşma yaptığı sırada boynundan vuruldu. İlk açıklamasında Kirk için "dua etme" çağrısında bulunan Donald Trump, bir süre sonra ikinci bir açıklama yaparak Kirk'in öldüğünü duyurdu.

Amerikalı sağcı politikacı, yazar ve medya kişiliği olarak tanınan ve yanlış bilgi ve komplo teorileri yaymakla eleştirilen Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi'nde suikast girişimine uğradı. Konuşma yaptığı sırada boynundan vurulan Kirk öldü.

Olayla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedilirken Kirk'in vurulma anları ve üniversitedeki panik kameralara yansıdı.

Kirk'e yönelik suikast girişiminin siyasi arka planı ise şu an için belirsiz. Saldırıyı herhangi bir örgüt üstlenmedi.

TRUMP'TAN "KIRK İÇİN DUA" ÇAĞRISI

ABD Başkanı Donald Trump da Kirk'le ilgili mesaj yayımladı. Truth Social'dan paylaşım yapan Trump, "Vurulan Charlie Kirk için hepimiz dua etmeliyiz. Tepeden tırnağa harika bir adamdı. TANRI ONU KORUSUN!" dedi.

NETANYAHU: KIRK İÇİN DUA EDİYORUM

Kirk'in vurulmasının ardından açıklamalar devam ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da mesaj paylaştı ve "Kirk için dua ediyorum" dedi.

TRUMP'TAN İKİNCİ AÇIKLAMA: "KIRK ÖLDÜ"

Trump, saldırıdan bir süre sonra yaptığı açıklamada Kirk'in öldüğünü duyurdu. Trump, "Büyük ve hatta Efsanevi Charlie Kirk öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde gençliğin kalbini Charlie'den daha iyi anlayan veya ona sahip olan kimse yoktu. Herkes, özellikle de ben, onu sever ve hayranlık duyardık ve artık aramızda değil. Melania ve taziyelerim güzel eşi Erika'ya ve ailesine. Charlie, seni seviyoruz!" dedi.