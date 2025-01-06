Konuşmak suçsa, suçu 85 milyon insan işliyor

Haber Merkezi

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin Aksaray İl Kongresi’ne katıldı. Vahit Belge’nin il başkanı seçildiği kongrede konuşan BTP lideri, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmesine ilişkin şunları söyledi:

"Biz demokrasi istedik cevabımızı aldık. Herhalde bu demokrasi gelmeyecek. Şimdi biz yargılanıyoruz. Ben hukuk fakültesi okudum ve ben böyle bir hukuk okumadım, çünkü böyle bir hukuk yok. Bakın hukukta şöyle bir şey var; bir fiilin suç olması için fiilin herkese karşı işlendiği durumda ve herkesin işlediği durumda suç olması lazım. Eğer benim konuştuklarım suçsa bu suçu şu anda Türkiye’de 85 milyon insan her gün yüzlerce kere işliyor. Tamam anladık, siz o kelimelere takılmıyorsunuz, siz bizim yaptığımız muhalefete takılıyorsunuz. Zannediyorlar ki ben sussam mesele kalmayacak ama Sezai Karakoç’un güzel dizeleridir; Biz sussak tarih susmayacak, tarih sussa hakikat susmayacak.”