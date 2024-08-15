Konuşmasına Atsız'ın şiiriyle başlayan Erdoğan: Burası Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi ayrımı olmadan yurdudur

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nine katılan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada bir konuşma gerçekleştirdi. Irkçı düşünceleriyle bilinen Nihal Atsız'ın "Gönülleri birleşenler selam sizlere, uzaklarda dertleşenler selam sizlere, selam şanlı mazimize, selam yarına, selam zafer ordusunun silahlarına, ey geçmişin yiğitleri selam sizlere, ey yarının şehitleri selam sizlere" dizeleriyle konuşmasına başlayan Erdoğan'ın akabinde "Türkiye Cumhuriyeti, Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi ayrımı olmadan 85 milyonun tamamının ortak yurdudur. Bu millet bizim, bu ülke hepimizin" demesi dikkat çekti.

Tüm güvenlik güçlerine sevgiler gönderdiğini dile getiren Erdoğan, öğrencilerin ve ailelerin heyecanına, sevincine şahitlik etmekten büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Başta dereceye girenler olmak üzere, 2023-2024 akademik yılını başarıyla tamamlayan tüm öğrencileri tebrik eden Erdoğan, "Eğitim hayatınız boyunca gerek mesleki olarak gerekse diğer hususlarda sizlere destek olan hocalarımıza, komutanlarımıza, emri geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizleri büyük bir emekle, çileyle, fedakarlıkla büyüten, vatan, millet ve devlet aşkıyla yetiştiren, ilayı kelimetullah sevdasını gönüllerinize nakış nakış işleyen ailelerinize şükranlarımı sunuyor, Allah onlardan razı olsun diyorum" diye konuştu.

"Türkiye bugün tüm dünyada, cesur ve vicdanlı bir duruş sergileyebiliyorsa bunun en önemli sebebinin, son 22 yılda güvenlik alanında yakaladığı başarılar" diyen Erdoğan, "tam 40 yıldır milletin başına bela edilen bölücü terör örgütüne karşı mücadelede tarihi kazanımlar elde edildiğini" söyledi.

Erdoğan, dün kırmızı kategorideki bir PKK mensubunun öldürüldüğünü hatırlattığı konuşmasında "Bundan geriye gidiş kesinlikle söz konusu olmayacak. Terörü, ülkemiz için bir tehdit kaynağı olmaktan çıkarana kadar azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizim, hukuka, kanuna riayet eden hiç kimseyle sorunumuz yok ama hukukun dışına çıkanın, kendini devletten, kamu otoritesinden üstün görenin de gözünün yaşına bakmayız" dedi. Erdoğan, "Mafyaymış, çeteymiş, insan kaçakçısıymış, teröristmiş, şehir eşkıyasıymış, bunların hiçbirine aman vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.