Konuşmasından korkulan isimdi

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasının sanıklarından olan MHP'li avukat Serdar Öktem'in önceki gün otomobilinde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ediyor. Öktem suikastına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli daha gözaltına alındı. Silahlı saldırının ardından 6 şüpheli yakalanmıştı. Böylece gözaltı alınanların toplam sayısı 13'e yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şüphelilerden ikisinin 18 yaşın altında olduğu kaydedilerek "Olayla ilgili soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, azmettiricilerin bulunması ve organize suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti yönleri de dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

'DALTONLAR' İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında, "İlk belirlemelere göre eylemin bir organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Serdar Öktem’le ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün, 25 Ağustos’ta gönderdiği yazıda ise Öktem’e yönelik "Daltonlar Suç Örgütü" tarafından eylem planlandığı yönünde istihbarat bulunduğu uyarısı yapıldığı ortaya çıktı.

ÖLDÜRÜCÜ DARBELER

Silahlı saldırı sonucu ölen Serdar Öktem'in ön otopsi raporu da hazırlandı. Adli Tıp Kurumun'un ön otopsi raporunda, Öktem'in kafa bölgesine isabet eden bir yaralanma ile yüzüne isabet eden yaralanmalarından en az birinin ve sol koluna isabet eden yaralanmalarından en az birinin ayrı ayrı tek başına öldürücü nitelikte olduğu kaydedildi. Raporda, Öktem'in ölümüne ilişkin, "Ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu tespit edilmiştir" ifadesine yer verildi.

Olayda kullanılan silahlar (2 kalaşnikof, 2 tabanca olmak üzere toplam 4 silah), kar maskesi ve eldiven gibi eşyalar ele geçirildi.

AYŞE ATEŞ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

10 Şubat 2025’te açıklama yapan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş,"Serdar Öktem bu siyasi cinayetin kilit ismidir ve konuşmasından en çok korkulan şahıstır" demişti. Ayşe Ateş, Öktem'in öldürülmesine ilişkin yaptığı paylaşımda ise "Özellikle Serdar Öktem'in Apple'dan cihaz bilgilerinin gelmesi önemliydi ve devam eden diğer soruşturma dosyasında Sinan Ateş suikastine ilişkin yer alan iddialar çok ciddiydi. Zamanın beni haklı çıkarmasını değil adaletin yerini bulmasını istiyorum. Eli kanlı katillerin can güvenliğinin sağlanması bu siyasi cinayetin aydınlatılması noktasında önem arz ediyor. Çünkü hepsi konuşacak ve bu siyasi cinayeti onlara ihale eden asıl canilerin adını verecek" dedi.

YERALTI DÜNYASINA YAKINDI

BirGün yazarı Timur Soykan, Serdar Öktem'in yer altı dünyası ile yakın ilişkileri olduğunu söyleyerek, "Yer altı dünyası ile yer üstündeki siyasetin arasında duran bir avukattı. Çok skı temasları vardı. Bu aktörlerin çok yakınında duran bir isimdi. MHP'nin içinde de güçlü bir isim. Yer üstü ile yer altının bir birine çok yaklaştığı bir süreçte Öktem, bu yeni dönemin bir portresiydi" dedi.

Öktem'in Sinan Ateş cinayetinde de en kilit isim olduğunu söyleyen Soykan, "Doğukan Çep ve Eray Özyağcı Ateş'i öldürmeden önce haklarında hapis cezası olmalarına rağmen ellerini kolları sallayarak gezen bir koruma kalkanına sahiptiler. Öktem'i sadece onların avukatlığını yapan biri olarak düşünmemek lazım. Bir siyasi gücü de temsil ettiğini görmemiz gerekiyor. Öktem, Sinan Ateş cinayetinde İstanbul ekibi ile Ankara ekibi arasındaki bağlantıyı kuran da kişi. Bu çözülmüş bir cinayet büyük ölçüde. Ancak açıklanmayan kapalı bir kutu. Öktem, organizasyonun tam merkezinde yer aldığı için konuşsa olan boşluklar delilenmiş olacaktı. Bu olayın arkasında siyasi de bir durum olduğu için bazı şeyler gizleniyor" ifadelerini kullandı.

DAVADA NELER OLDU?

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Sinan Ateş’in, Ankara Çukurambar’da 30 Aralık 2022’de öldürülmesine ilişkin aralarında tetikçi ve azmettiricilerin de bulunduğu 20 sanık hakkında çeşitli hapis cezaları vermiş, sanıklar Serdar Öktem ve Mustafa Ensar Aykal hakkında, "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım", Aykal hakkında ayrıca "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak" suçundan açılan dava dosyasının ise ayrılmasına karar verilmişti.

Son olarak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi, aralarında eski Ülkü Ocakları yöneticilerinin de olduğu dava ile Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin Serdar Öktem’in yargılandığı davanın birleştirilmesine karar vermişti.

KATİLLERİN AVUKATIYDI

Kamuoyu Serdar Öktem’i Bahadır Grammeşin davasından da tanıyor. 9 Mayıs 2015’te İstanbul Kadıköy’de 9 Mayıs 2015 günü kadınlara yönelik tacizi engellemek isterken çeteler tarafından katledilen Eğitim Sen ve ÖDP üyesi öğretmen Bahadır Grammeşin’i öldüren çete üyelerini de Serdar Öktem savunmuştu. Öktem’in avukatlığını üstlendiği Erkan Çınar’ın yanı sıra Mert Nikelay, Murat Topraktepe, Yahya Burak Ataç ve Cemal Diri, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapse mahkûm olmuştu. Serdar Öktem ayrıca, Sinan Ateş davasının kilit sanıklarından Doğukan Çep’in 2013’te Maltepe’de uyuşturucuya karşı yapılan yürüyüşte silahla öldürülen Hasan Ferit Gedik davasındaki avukatlığını da üstlenmişti.