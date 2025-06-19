Konuşulanlar deli saçması

CHP Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi TBMM Grubu Temsilcisi Bülent Tezcan, kurultay tartışmalarıyla ilgili BirGün'ün sorularını yanıtladı. CHP'nin kurultay tartışmalarının ardından kamuoyunun gündemine giren, “Mutlak butlan” kavramı üzerinden tartışmaların yürütülmesinin yanlış olduğunun altını çizen Tezcan, “Deli saçması şeyler konuşuluyor. Hukukun böylesine ayaklar altına alındığı bir ülkede bile mahkemelerden böyle bir karar çıkamaz” değerlendirmesinde bulundu.

Tezcan, “Mutlak butlan kararı çıkarsa CHP nasıl bir yol izler?” sorusuna yanıt verilmesinin ise “Süreci normalleştirme” anlamına geleceğini kaydetti. Seçim yargısının ayrı bir yargı olduğuna vurgu yapan Tezcan, partilerin kongre ve kurultaylarının incelenmesi yetkisinin Yüksek Seçim Kurulu'nda olduğunu ifade etti. Tezcan, mahkemenin kurultaya yönelik iddiaları inceleme yetkisi bulunmadığını söyledi.

SONUÇ DEĞİL, SÜREÇ ODAKLI

CHP’li Tezcan, 30 Haziran’da görüşecek kurultay davasına yönelik dillendirilen, "Mutlak butlan" ifadesinin seçim yargısındaki karşılığının tam kanunsuzluk hali olduğunu dile getirdi. Tam kanunsuzluk halinin YSK incelemesi ile belirlenebileceğinin altını çizen Tezcan, şunları söyledi:

“Tam kanunsuzluk haline mahkemeler bakamaz. YSK’dan bu kararı çıkaramayacaklarını biliyorlar. Tartışmalar sonuç değil, süreç odaklı. Bizi bu tartışma ile meşgul ederek asıl işimizi yapmamızı engellemeye çalışıyorlar. Bundan sonraki duruşması 30 Haziran’da yapılacak davanın kurultay iptali ile sonuçlanması mümkün değil. O davadaki iddialar haklı çıksa bile yapılacak şey, oradaki sanıklardan kim bu suçu işlediyse onlara ceza vermektir. Bunun ötesinde kurultaya yönelik bir mutlak butlan sonucu doğurmaz. Parti içi seçimlere hile karıştırma suçundan açılan dava kurultay iptaline dönüşmez.”

SİYASİ ROTADAN GERİ ADIM YOK

Tezcan, 30 Haziran sonrasına yönelik, “Mutlak butlan kararı çıkarsa nasıl bir yol izlenir?” sorusu üzerinden politika üretilemeyeceğini vurguladı. CHP’ye yönelik operasyonların hukuki değil, siyasi olduğunu savunan Tezcan, “Hukuki olmayan bir duruşa karşı çözüm aramak, yaşananları normalleştirmeye hizmet eder. Siyasi bir operasyon var madem, biz de siyasi rotamızdan geri adım atmayız” ifadelerini kullandı.