Konut aidatlarına fahiş zam: Yasayı beklemediler

Aidat tutrları uzun süredir kamuoyunda tartışılıyor. Bazı sitelerde aidatlar kira fiyatlarıyla yarışıyor. Artan şikayetlerin ardından site aidatlarına sınır getirilmesi için belirlenen üst sınır TBMM'ye sunuldu.

Düzenleme yasalaşırsa aidatlara en fazla yeniden değerleme oranı kadar zam yapılabilecek.

Teklif yasalaşırsa daha fazla zam yapmak isteyen yönetimlerin, üç ay içinde toplantı yapıp kat maliklerinin onayını almaları gerekecek.

YÜZDE 50'Yİ AŞAN ZAMLAR

Diğer yandan site yöneticilerinin düzenleme yasalaşmadan fahiş zamlar yaptığı öğrenildi. NTV'de yer alan habere göre düzenleme yapılacağını öğrenen site yöneticileri harekete geçti. Acil toplantılarla aidat ücretleri şimdiden belirlenmeye başladı. Aidat bedellerine yüzde 55'e varan zamlar yapıldı.

ÜST SINIR NE KADAR OLACAK?

Zam üst sınırı için belirlenen yeniden değerleme oranı 2026 yılı için yüzde 25,49 olarak açıklandı.

Teklif yasalaştığında geriye doğru işlemeyecek. Ancak uzmanlara göre maliklerin itiraz hakkı bulunuyor. Yani düzenleme öncesi yapılan zamlara itiraz, fahiş zamları önleyebilir.

Gayrimenkul Hukukçusu Ali Güvenç Kiraz, fahiş zammın fırsatçılığa girdiğini belirtip "Yönetici kendi kafasına göre aidat belirleyemez. Bunu maliklere yansıtamaz." dedi.