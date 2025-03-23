Konut alımında şehir merkezlerinden uzak bölgelere ilgi arttı

İSTANBUL (AA) - OKTAY ÖZDEMİR - Emlakjet Üst Yöneticisi (CEO) Tolga İdikat, salgın sonrası dönemde, kent merkezlerinden uzak bölgelere inşa edilen konutlara ilginin arttığını söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan İdikat, konut alıcılarının daire tercihlerinin, özellikle salgın süreci sonrası ve buna bağlı gerçekleşen yaşam stili değişimleriyle farklı bir yöne evrildiğini ifade etti.

Kıyaslama değerleri arasında, metrekare alanına ayrılan önemin giderek arttığını kaydeden İdikat, "Hibrit ve uzaktan çalışma sistemlerinin devam etmesiyle gündelik hayatta talep edilen belli başlı alanlardan birisi çalışma odası veya çok amaçlı kullanılabilen alanlar oldu. Bu noktada 2+1 ve 3+1 daireler, satın alımı tercih edilen en popüler alternatifler." dedi.

İdikat, değişimlerle kullanıcıların konum tercihlerinin sosyal donatı alanlarına, konfor durumuna ve yeşil alanlara göre şekillenmeye başladığını belirterek, salgın sonrası dönemde daha doğal ve sakin olan alanlara yönelmeyle şehir merkezlerine yakın fakat daha huzurlu yerleşim yerlerinin alıcılar için ilgi çekici hale geldiğini söyledi.

Konut alıcılarının finansman tercihlerinin, bankacılık sektöründeki gelişmelerle sürekli değiştiğine dikkati çeken İdikat, son zamanlarda, banka kredilerinin hala en çok öne çıkan finansman yöntemi olmaya devam ettiğini fakat faiz oranlarının geçmiş yıllara nazaran yüksek oluşunun tüketicileri daha esnek ödeme seçenekleri aramaya zorladığını dile getirdi.

İdikat, düzenledikleri anket sonuçlarına göre, konut alımına yönelik kullanıcı eğilimlerinde göze çarpan değişimler olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ekim 2024'e kıyasla kredi kullanarak ev sahibi olma isteği 3 puan artarak yüzde 33'ten yüzde 36'ya yükseldi. Ancak kullanıcıların büyük bir kısmı şu an için konut satın almayı düşünmüyor. Buna rağmen kredi faiz oranlarının düşeceğine dair beklenti 7 puan artış gösterdi. Bu durum, faiz oranlarında bir düşüş yaşandığında konut talebinde belirgin bir artış olabileceğine işaret ediyor."

- "Alıcıların tercihleri, yaşam tarzlarına göre şekilleniyor"

Salgın sürecinin konut alıcılarının tercihlerinde önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Tolga İdikat, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle evden çalışma modelinin yaygınlaşması ve yaşam alanlarının daha geniş ve ferah olma ihtiyacı, banliyölerdeki konutlara olan ilgiyi artırdı. Salgın sonrası dönemde de bu eğilim devam ediyor ancak şehir merkezlerindeki projeler de ulaşım kolaylığı ve sosyal donatılar açısından hala cazibesini koruyor."

İdikat, şehir merkezine uzak bölgelerdeki konutların, özellikle doğayla iç içe, daha geniş yeşil alanlara sahip ve daha ekonomik fiyatlı olmaları nedeniyle tercih edildiğine dikkati çekti.

Şehir merkezlerindeki projelerin de akıllı ev sistemleri, sosyal donatılar ve ulaşım avantajlarıyla alıcıların ilgisini çekmeye devam ettiğini belirten İdikat, "Sonuç olarak her iki lokasyon da kendi içinde farklı avantajlar sunuyor ve alıcıların tercihleri, yaşam tarzlarına ve ihtiyaçlarına göre şekilleniyor." dedi.

İdikat, ev alırken pek çok faktörün göz önüne alındığını ifade ederek, "Son yıllarda karşılaştığımız büyük depremler, teknolojik gelişmeler gibi faktörler de alıcıların tercihini etkiliyor. Artık deprem yönetmeliğine uygunluk, konut seçimi yaparken dikkat edilen en önemli unsurlardan birisi haline geldi. Alıcılar, projelerin malzeme, inşaat kalitesi ve deprem dayanıklılığı konusunda daha seçici davranıyor." şeklinde konuştu.

Alıcılar için akıllı ev sistemlerinin de hızla rağbet gördüğünü kaydeden İdikat, enerji tasarrufu, güvenlik ve konfor gibi özelliklere sahip sistemlerin, alıcılar tarafından tercih edilmeye başlandığını söyledi.

İdikat, sosyal donatı alanlarının da konut projeleri için artan değer unsurlarından birisi olduğunu vurgulayarak, "Yeşil alanlar, yürüyüş ve spor alanları, sosyal tesisler başta genç profesyoneller ve aileler için oldukça önemli bileşenlerdir. Güvenli, teknolojik ve yaşam kalitesini yükselten projelere yönelik ilgi artmıştır. Tüm bunlar konut seçiminde tercih sebebi olan faktörlerdir." değerlendirmesini yaptı.