Konut fiyat endeksi 2024’te yüzde 29 arttı

Ekonomi Servisi

Türkiye’deki konutların fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) Aralık 2024’te aylık yüzde 2, yıllıksa yüzde 29,4 arttı. KFE, aralıkta 158,5 oldu. Endeks, yıllık reel olarak yüzde 10,4 azaldı. Konut fiyatlarında aylık bazda üç ayın en düşük artış aralıkta görüldü.

Fiyatlar ekimde yüzde 2,07, kasımda ise yüzde 2,85 artmıştı. Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında aralıkta bir önceki aya göre İstanbul’da yüzde 2,1, Ankara’da yüzde 2 ve İzmir’deyse yüzde 0,4 artış görüldü. Endeks değerleri önceki yılın aynı ayına göreyse İstanbul’da yüzde 26,3, Ankara’da yüzde 34,4 ve İzmir’de yüzde 25,2 yükseldi.