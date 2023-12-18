Konut Fiyat Endeksi, ekimde yüzde 3,8 arttı

Konut Fiyat Endeksi (KFE), ekimde aylık yüzde 3,8 ve yıllık yüzde 86,5 artışla 1129,6 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim 2023 dönemine ilişkin KFE verilerini açıkladı. Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek için hesaplanan KFE, 2023 yılının ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,8 oranında artarak, 1129,6 seviyesinde gerçekleşti. Önceki yılın aynı ayına göre yüzde 86,5 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 15,4 oranında artış gösterdi.

3 büyük il için konut fiyat endeksindeki değişime bakıldığında, ekimde bir önceki aya göre İstanbul'da 2,9, Ankara'da 4,7 ve İzmir'de 3,3 oranlarında artış görüldü. Endeks değerleri, geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 74,4, Ankara'da yüzde 101,5 ve İzmir'de 80,1 oranlarında artış gösterdi.