Konut fiyatı arttıkça çocuk sayısı düştü

AKP’nin ‘Güçlü aile’ ve ‘Çok çocuklu aile’ hedefleri görülmemiş bir hızla yıkılıyor. Evlenme oranı düşüyor, boşanma hızı artıyor, çocuk sayısı iniyor.

Toplum Çalışmaları Enstitüsü “Türkiye’de Toplam Doğurganlık Düşüşünün Anatomisi: 2013–2024 Dönemi” başlıklı bir rapor hazırladı. Aile Bakanlığı’nda uzman olarak görev yapan Mehmet Emin Sezgin imzalı son çalışmaya göre 9 yılda doğurganlık hızı 2,11’den 1,48’e indi.

Raporda, toplam doğurganlık hızındaki −0,626 puanlık kaybın bileşenlerine ayrıştırıldığı belirtilerek, “kaybın yüzde 65,2’sinin parite geçiş davranışından kaynaklandığı” yani bir çocuk sahibi çiftlerin bu dönemde ikinci çocuktan vazgeçmeleri en önemli kırılma nedeni oldu. İkinci etken ise yüzde 34.8 ile evlilik etkisi oldu.

Projeksiyona göre 2027’de doğum hızının “en düşük doğurganlık” eşiğini (1,30) aşacağını göstermekte.

Raporda şu veriler yer aldı:

EVLİ OLANLARIN ORANINDA DÜŞME: Kaba evlenme hızındaki düşüş ve boşanma hızındaki artış, halen evli oranlarının sistematik biçimde gerilemesine yol açmış, böylece doğurganlık düzeyi üzerinde doğrudan etkili olan halen evli oranlarının katkısı azalmıştır.

15-49 yaş kadın nüfusu 11 yılda yaklaşık 1 milyon artmasına rağmen, evli kadın sayısı yaklaşık 1 milyon azalmıştır. Yani nüfus büyümesi evlilik kaybını telafi etmekten uzaktır.





1969–1993 doğum kuşakları incelendiğinde, 1→2 çocuk geçiş oranının 0,89’dan (1969–73 kuşağı) 0,64’e (1989–93 kuşağı) gerilediği, 2→3 ve 3→4 geçişlerinin ise daha erken dönemlerde düşüşe geçtiği görülmekte.





Çocuk sahibi olmada öne çıkan birinci çocuğu olan ailelerin ikincisinden vazgeçme eğilimi 2013–2024 döneminin baskın demografik dinamiği.





Kontu fiyat endeksindeki (KFE) artış ile çocuk sayısındaki düşüş arasındaki ters orantı çalışmanın öne çıkan noktalarından biri oldu. Bu bölümde şöyle denildi: 2013–2024 döneminde KFE reel endeksi dramatik biçimde yükseldiği 2022’de tek yılda %62,8 reel artış yaşandığı görülmekte.

2024 TÜİK Hanehalkı Bütçe Araştırması 2024, 1 çocuktan 2. çocuğa geçiş kırılmasına zemin hazırlayan bütçe mekanizmasına kanıt sunmakta. En düşük %20’lik gelir grubunda konut ve kira harcamalarının tüketim harcamaları içindeki payı %33,2’ye, konut+gıda toplamı ise %63,6’ya ulaşmıştır. Bu oranın demografik yorumu belirgindir: Bütçesinin üçte birinden fazlasını barınmaya, %63,6’sını ise yalnızca iki temel ihtiyaca ayıran bir hanenin ikinci çocuğun tetikleyeceği «ek oda» ve «bakım» maliyetini karşılayabilme kapasitesi kalmamakta.