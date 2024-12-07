"Konut fiyatları yeni yılda yüzde 50 artabilir"

2024 yılı gayrimenkul sektörü adına zor bir yıl olurken sektör, yüksek kredi faizleri nedeniyle yılın ilk sekiz ayındaki düşüşü son çeyrekte telafi etmeye başladı.

Merkez Bankası tarafından hazırlanan Konut Fiyat Endeksi yıl boyu yerinde seyreden konut fiyatlarında yıl sonuna doğru belirgin düşüşler olduğunu orta koydu. Şimdi gözler 2025 yılı beklentilerinde.

Haber Global'den Ertan Altan'ın haberine göre, sektör temsilcileri konut satışlarında yıl sonunda yakalanan artışın 2025'in ilk çeyreğinde devam edeceğini, gelecek yılın ikinci altı ayında bu durumun belirgin fiyat artışları getireceğini söyledi.

"SATIŞLAR ARTACAK"

2024 yılının değerlendirmesini yapan gayrimenkul uzmanı Rıdvan Akgün şu bilgileri verdi:

"Eylül-Ekim itibarıyla ciddi bir şekilde satışlar hızlandı, tapu daireleri hareketlendi. Vatandaşın Kur Korumalı Mevduat hesaplarından elde ettiği gelirler, vergi mevzuatında yapılan değişiklikler artışta etkili oldu. Son zamanlarda 2 ila 5 milyon TL arasındaki konutlarda hızlı bir artış görebildik. 8 milyon TL civarında az da olsa artış söz konusu. 10 milyon TL üzerinde olan dairelerin satışları tüm satışın yüzde 10'u kadar."

Gayrimenkul sektöründe fiyatların iki yıla yakın bir zaman durağan halde olduğuna vurgu yapan Akgün, "Fiyat artışı olacak korkusu da insanları konuta yönlendirdi. Şimdi yıl sonuna kadar olan süreçte satışların artacağını düşünüyoruz. Fiyatların artacağı gibi, nitelikli konutlarda da artış olacağı anlaşılıyor. Piyasada bunu görüyoruz" dedi.

"MALİYETLER YÜKSEK"

"2025'in ilk çeyreğinde fiyatlarda yüzde 25'lik bir artış olacağını öngördüklerini de dile Akgün; şöyle konuştu:

"Satışların hızlanması, konut kredi faizlerinin cazip hale gelmesi ilk 6 ay içinde fiyatlarda yüzde 35 sevilerinde artış getirecektir. Artan talep ikinci 6 aylık dilimde fiyat artışını yüzde 50 düzeyine taşıyacaktır. Aynı bölgede 3 milyon TL civarında fiyatı olan bir konutun hemen yanı başında yapılan yeni konutlar 9, 10 milyon TL'ye satılıyor. Maliyetlerin yüksek olması fiyat artışına neden oluyor. Yeni konut almaya gücü yetmeyen vatandaşlar, eski konutlara hücum edecektir. Bu nedenle de 2. el konutlardaki fiyat artış oranının yeni konutları yakalayacağını tahmin ediyorum. 2025'te piyasalarda durağanlık olabilir. Ancak bunun konut sektörü için geçerli olmadığını göreceğiz. İnsanlar barınma sorunlarını çözmek zorundalar."

"ARTIŞ DÖVİZE BAĞLI"

Gayrimenkul uzmanı Ali Güvenç Kiraz da 2024'ün son çeyreğindeki satışların aslında gerçek satış oranlarını yansıtmadığını belirterek 2025 için şu öngörüleri paylaştı:

"2024 Eylül ayından sonra piyasada faizlerin düşeceğine dair söylem kısmen satışlara etki yaptı. Ancak istenilen düzeyde bir satış yok. Çünkü fiyatlar çok yüksek. 2025 için dövizin artacağına dair bir intiba oluşursa konut satışında artış olmaz. Ancak faizler düşmeye başlarsa bir miktar etki sağlayabilir. Baktığımız zaman iki tür piyasa görüyoruz. Belirli bir değerin altında satışlar yapılıyor. Lüks piyasası da aktif. Orta segment piyasa ise çok durgun Beklentiler karşılanmıyor."

RAKAMLAR NE DİYOR?

TÜİK'in son çeyrekte açıkladığı rakamlara göre, Türkiye genelinde konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76.1 oranında artarak 165 bin 138 oldu.

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 24 bin 812 ile İstanbul, 15 bin 257 ile Ankara ve 8 bin 658 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 76 ile Hakkari, 97 ile Bayburt ve 112 ile Ardahan olarak gerçekleşti.