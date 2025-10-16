Konut fiyatlarında reel düşüş 20. aya ulaştı

Konut fiyatlarında eylülde reel anlamda değer kaybı yaşanırken, reel düşüş serisi 20. aya ulaştı. , Türkiye genelinde konut satışı sayısı ise eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,9 artışla 150 bin 657'ye çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi'ni (KFE) açıkladı.

Verilere göre, 2025 yılı Eylül ayında konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında artış gösterdi. Endeks, geçen yılın aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 32,2 yükselirken, enflasyondan arındırılmış reel fiyatlarda yüzde 0,8 oranında düşüş kaydedildi. Böylece konut fiyatlarındaki artış devam etse de, yüksek enflasyonun etkisiyle reel anlamda değer kaybı yaşandığı görüldü. Konutta reel düşüş serisi 20. aya ulaştı.

Bölgesel verilere bakıldığında, en yüksek yıllık artış yüzde 41,1 ile Ankara’da gerçekleşirken, en düşük artış yüzde 22,6 ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye bölgesinde kaydedildi. Üç büyük il arasında İstanbul’da yüzde 30,7, Ankara’da yüzde 41,1, İzmir’de ise yüzde 34,4 oranında yıllık artış görüldü. Türkiye genelinde KFE endeks değeri 195,7 seviyesine yükselirken, konut piyasasında fiyatların ılımlı bir artış eğilimine girdiği gözlemlendi.

TÜİK VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin konut satışı istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışı sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,9 artışla 150 bin 657'ye çıktı.

İstanbul, 24 bin 119 ile eylülde en çok konutun satıldığı il oldu. Bu ili 13 bin 417 konut satışıyla Ankara, 8 bin 544 ile İzmir takip etti.

Konut satış sayısının en az olduğu iller 70 ile Ardahan, 117 ile Bayburt ve 142 ile Dersim olarak sıralandı.

Konut satışları ocak-eylül döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,2 artarak 1 milyon 128 bin 727 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA KONUT SATIŞI AZALDI

Eylülde, yabancılara 1867 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, eylülde yıllık bazda yüzde 7,7 azaldı. Söz konusu ayda, toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışların payı, yüzde 1,2 oldu.

Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı, 744 konutla İstanbul aldı. Bu ili, 557 ile Antalya, 124 konutla Mersin takip etti.

Yabancılara yapılan konut satışları, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 12,6 azalışla 14 bin 944'e düştü.

Ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı, Rusya vatandaşlarına yapıldı. Söz konusu ayda Rusya vatandaşları, Türkiye'den 267 konut satın aldı. Bu ülkeyi, 202 konutla İran ve 146 ile Irak vatandaşları izledi.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARINDA ARTIŞ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, eylülde geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 34,4 artışla 21 bin 266 olarak kayıtlara geçti.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı, yüzde 14,1 oldu.

Ocak-eylül döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 76 artarak 162 bin 493'e yükseldi.

Eylül ayındaki ipotekli satışların 4 bin 978'i, ocak-eylül dönemindeki satışların 38 bin 571'i ilk el satışları olarak belirlendi.

DİĞER KONUT SATIŞLARI EYLÜLDE ARTTI

Türkiye genelinde diğer konut satışları, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artarak, 129 bin 391 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı, yüzde 85,9 olarak hesaplandı.

Ocak-eylül döneminde gerçekleşen diğer konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 13 artışla 966 bin 234 olarak kayıtlara geçti.

Ülke genelinde ilk el konut satış sayısı, eylülde yıllık bazda yüzde 5 artarak, 47 bin 117'ye yükseldi. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı, yüzde 31,3 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları ocak-eylül döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 13,9 artışla 342 bin 641 oldu.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artış göstererek, 103 bin 540 olarak hesaplandı. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı, yüzde 68,7 olarak belirlendi. İkinci el konut satışları ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 21,6 artışla 786 bin 86 olarak kaydedildi.