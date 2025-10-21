Konut fiyatlarında reel düşüş 20. ayında: Fiyatlar artabilir mi?

Konut fiyatlarında geçen yıl şubatta başlayan reel düşüş serisi eylül ayı ile birlikte 20. aya ulaştı. Öte yandan enflasyon verileri ve konuta olan talebin fiyatları artırabileceği belirtiliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Konut Fiyat Endeksi'ne göre, en son 2024 Ocak'ta yıllık bazda yüzde 1,4 reel artış gösteren konut fiyatları, şubat ayı ile birlikte düşüşe geçmiş ve reel olarak yüzde 5,1 azalmıştı.

Aradan geçen sürede en yüksek reel azalış oranı yüzde 14,9 ile 2024 Mayıs'ta görülürken düşüş ivmesi bu yılın eylül ayında da devam etti. Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (2023=100), eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7 artarak 195,7'ye çıktı.

KFE, eylülde yıllık yüzde 32,2 artış gösterirken bu dönemde reel azalış yüzde 0,8 oldu. Eylülde son 20 ayın en düşük reel azalışının görülmesi dikkati çekti.

UZMANLAR NE DİYOR?

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, 2024 Şubat'tan bu yana konut fiyatlarının reel anlamda düşmesinde sıkı para politikasının etkili olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Gayrimenkul iktisatçısı Ahmet Büyükduman da konut fiyatında geçen yıl reel anlamda çift haneye ulaşan düşüşlerin 2025'in ilk aylarından itibaren enflasyon verisine yakın seyrettiğini söyledi.

Ancak TCMB verilerine göre fiyatların reel anlamda hala enflasyonun altında kaldığını dile getiren Büyükduman, "Konut talebinin güçlendiğine yönelik göstergelere istinaden fiyatların enflasyonun bir miktar üzerinde seyredeceği beklentisi de var. Özellikle kullanım amaçlı konut almak için uygun zaman olduğunu düşünüyorum" dedi.