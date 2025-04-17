Konut fiyatlarında yüzde 32,3 artış: Fiyatlar en çok hangi ilde yükseldi?
Konut fiyatları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,3, aylık bazda ise yüzde 2 oranında arttı. Geçen yıla kıyasla konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği il yüzde 38,6 ile Ankara oldu.
Kaynak: AA
Konut Fiyat Endeksi (KFE), Mart 2025'te aylık yüzde 2, yıllık yüzde 32,3 arttı.
Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100) martta bir önceki aya göre yüzde 2 artarak 174 oldu.
Konut fiyatları, martta yıllık yüzde 32,3 artış gösterirken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 4,2 oldu.
Üç büyük il için konut fiyatlarındaki değişime bakıldığında, martta bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 2,5, Ankara'da 1,9 ve İzmir'de yüzde 3,8 artış görüldü.
Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 30,7, Ankara'da 38,6 ve İzmir'de yüzde 32,5 yükseldi.