Konut fiyatlarındaki artış oranı belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası konut fiyat endeksine göre, nisanda konut fiyatları yıllık yüzde 48,42 ile Ekim 2021'den bu yana en yavaş artışı kaydetti. Fiyatlar nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,24 oranında arttı.

Konut Fiyat Endeksi (KFE), Nisan 2024’te aylık yüzde 2,2 ve yıllık yüzde 48,4 arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2024 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,2 artarak 1257,7 oldu.

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 48,4

KFE, nisanda yıllık bazda yüzde 48,4 artarken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 13,3 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında nisanda bir önceki aya göre İstanbul için yüzde 2,1, Ankara için yüzde 3 ve İzmir için yüzde 1,9 artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 37,6, Ankara'da yüzde 58,9, İzmir'de yüzde 45,1 yükseldi.