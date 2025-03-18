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Konut fiyatlarındaki artış oranı belli oldu

Konut Fiyat Endeksi şubatta yüzde 2,8 arttı. Fiyatlardaki yıllık artış oranı ise yüzde 31,3 oldu.

Ekonomi
  • 18.03.2025 12:48
  • Giriş: 18.03.2025 12:48
  • Güncelleme: 18.03.2025 12:52
Kaynak: AA
Konut fiyatlarındaki artış oranı belli oldu
Fotoğraf: Depophotos

Konut Fiyat Endeksi (KFE), Şubat 2025'te aylık yüzde 2,8, yıllık yüzde 31,3 arttı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100) şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,8 artarak 170,5 oldu.

REEL DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

KFE, şubatta yıllık yüzde 31,3 artarken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 5,6 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, şubatta bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 2,6, Ankara'da yüzde 3,3 ve İzmir'de yüzde 3,8 artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 28,4, Ankara'da yüzde 37,2 ve İzmir'de yüzde 32,7 yükseldi.

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