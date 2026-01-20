Konut kredileri için yeni beklenti: Kritik gün perşembe

Türkiye’de ağırlaşan ekonomik koşullar emeğiyle geçinen yurttaşlar için konut sahibi olmayı hayal haline getirdi.

Milyonlarca kişi, konut sahibi olma umuduyla kredi oranlarını takip ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 22 Ocak Perşembe günü saat 14.00’te açıklayacağı faiz kararı, bu konuda belirleyici bir veri olacak.

Politika faizinde olası bir indirim, konut kredilerini de aşağı çekebilir. Ekonomi çevrelerinde Merkez Bankası’nın bu hafta politika faizini 100 ile 200 baz puan arasında bir indirimle yüzde 36 bandına çekmesi bekleniyor.

Şu an piyasada en düşük konut kredisi faiz oranı %2,49 seviyesinde görünüyor. Politika faizindeki düşüşün banka maliyetlerini gevşetmesiyle birlikte kredi oranlarında bazı değişimler öngörülüyor.

MUHTEMEL SENARYOLAR

En iyimser senaryoda Merkez Bankası’ndan gelecek güçlü bir indirimle konut kredisi faizleri yüzde 2,20 - %2,30 seviyelerine inebilir.

Temkinli senaryoda, indirimin sınırlı kalması durumunda faizlerin yüzde 2,40 civarında dengelenmesi bekleniyor.

Hisse.net’te yer alan habere göre olası bir faiz indirimde şu örnek tablo ortaya çıkıyor: