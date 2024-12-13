Konut kredisi faizi nedir? Ev alabilmek için ne kadar kredi çekmek gerekir? Kredinin geri ödemesi kaç TL?

Devletin sosyal politika olarak görmediği barınma problemi, yurttaşlar için konut alma talebini de beraberinde getiriyor. Buna karşın konut kredi faizlerinin yüksekliği, konut kredisine erişimi neredeyse imkansız hale getiriyor.

Peki, konut kredisi, ev almak için iyi bir seçenek mi? Konutta kredi faizi ne kadar ve konut kredisinde geri ödemenin maliyeti nedir?

KONUT FAİZLERİ VE AYLIK MALİYET

Örneğin, Aralık 2024 itibariyle, Ziraat Bankası'nda aylık yüzde 3,09 faizle 1 milyon liralık 120 ay vadeli bir kredi çektiğinizde, kredinin aylık geri ödemesi 31.723 lira oluyor. 1 milyonluk kredinin toplam geri ödemesi ise 3 milyon 806 bin 760 TL'yi buluyor.

İSTANBUL'DA ORTALAMA EV FİYATLARI

Türkiye'nin emlak veri sitesi Endeksa'nın verilerine göre, İstanbul'da ortalama konut fiyatları metrekare başına 43.750 TL olarak hesaplanıyor. Bu veriler ışığında 80 metrekare bir evin ortalama fiyatı ise 3 Milyon 500 bin olarak hesaplanıyor. Bu rakam semtlere göre oldukça yükselebiliyor.

ORTALAMA BİR EV ALABİLMEK İÇİN NE KADAR KREDİ ÇEKMEK GEREKİR?

Buna göre, 3 Milyon 500 bin lira kredi çektiğinizde kredinin 120 ay boyunca her ay geri ödemesi 111 bin 30 lira oluyor. Kredinin 120 ay sonundaki toplam geri ödemesi ise 13 Milyon 323 bin 60 liraya ulaşıyor.

KONUT FİYATLARI NEDEN YÜKSEK?

Konut fiyatlarının yüksekliğinde konutun hızlı kâr getiren bir sektör olarak öne çıkması yatıyor. Devletin konut fiyatlarını düzenleyici, konuttaki fiyat artışlarını önleyici ciddi düzenlemeleri bulunmuyor. Lüks konut projeleri de bölgedeki konut fiyatlarının şişirilmesine yol açıyor. Öte yandan sosyal konut projelerine hız hız verilmeyip, TOKİ inşaatları 'seçim yatırımı' olarak görülüp sınırlı oranda kullanılıyor.

KONUT FAİZLERİ NEDEN YÜKSEK?

Konut faizindeki yükseklik, Türkiye'nin politika faizindeki yükseklik ile paralel ilerliyor. Hükümet, para arzını kısıp talebi frenlemek suretiyle enflasyonun önüne geçmeyi hedefliyor. Bu durum, konut faizlerini yükseltip konut kredisine erişimi neredeyse imkânsız hale getiriyor.