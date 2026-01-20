Konut Kredisi Oranları 20 Ocak 2026: En Düşük Kredi Hangi Bankada? (GÜNCEL)

Ev sahibi olmak isteyenlerin en çok araştırdığı konuların başında konut kredisi faiz oranları geliyor. 20 Ocak 2026 itibarıyla bankaların güncel konut kredisi oranları belli oldu. 1.000.000 TL kredi tutarı ve 120 ay vade için yapılan hesaplamalarda en düşük faiz oranı ve en uygun toplam ödeme tutarı bankalara göre değişiklik gösteriyor.

KONUT KREDİSİ HESAPLAMA – 1.000.000 TL / 120 AY

Aşağıdaki tabloda, 20 Ocak 2026 tarihli güncel verilere göre bankaların konut kredisi faiz oranları, aylık taksit ve toplam ödeme tutarları yer almaktadır.

Banka Faiz Oranı (%) Aylık Taksit (₺) Toplam Ödeme (₺) Ziraat Bankası 2,49 26.273 3.170.344 VakıfBank 2,54 26.717,02 3.206.037,69 QNB 2,64 27.611 3.329.624 Akbank 2,65 27.701 3.365.828 Garanti BBVA 2,69 28.061 3.408.884 İş Bankası 2,69 28.061 3.384.844 TEB 2,69 28.061 3.383.762 Halkbank 2,69 28.060,70 3.367.284 TL Ziraat Katılım 3,29 33.591 4.047.236 ICBC Turkey 3,42 34.816 4.195.420 ING 3,54 35.953 4.331.265

Not: Hesaplamalar hesapkurdu.com ve bankaların resmi sitelerinden hesaplanmıştır

ÖNE ÇIKAN KONUT KREDİSİ FIRSATLARI

Ziraat Bankası Konut Kredisi

Ziraat Bankası, %2,49 faiz oranı ile 20 Ocak 2026 itibarıyla en düşük konut kredisi faizini sunuyor. 1.000.000 TL kredi için aylık taksit 26.273 TL olurken, toplam geri ödeme 3.170.344 TL seviyesinde.

VakıfBank Konut Kredisi

VakıfBank’ta %2,54 faiz oranı ile aylık taksit 26.717,02 TL olarak hesaplanıyor. 120 ay vadede toplam ödenecek tutar 3.206.037,69 TL seviyesinde bulunuyor.

Halkbank Hesaplı Evim Konut Kredisi

Halkbank Hesaplı Evim Konut Kredisi kapsamında 1.000.000 TL kredi için %2,69 faiz oranı uygulanıyor. Aylık taksit tutarı 28.060,70 TL olurken, tahsis ücreti 5.000 TL olarak belirtiliyor.

En düşük konut kredisi hangi bankada?

20 Ocak 2026 itibarıyla en düşük konut kredisi faiz oranı %2,49 ile Ziraat Bankası tarafından sunuluyor.

Konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankalara göre konut kredisi faiz oranları %2,49 ile %3,54 arasında değişiklik gösteriyor.

1 milyon TL konut kredisi aylık taksiti ne kadar?

120 ay vadede aylık taksit tutarları bankaya göre yaklaşık 26.273 TL ile 35.953 TL arasında değişiyor.

En uygun konut kredisi hangisi?

En uygun konut kredisi, faiz oranı, aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarı birlikte değerlendirildiğinde Ziraat Bankası ve VakıfBank öne çıkıyor.

Konut kredisi oranları 20 Ocak 2026 itibarıyla halen yüksek seviyelerde seyretse de bankalar arasında ciddi farklar bulunuyor. En düşük kredi hangi bankada sorusuna yanıt arayanlar için Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Kredi başvurusu yapmadan önce faiz oranı kadar toplam ödeme ve ek masrafların da dikkatle incelenmesi büyük önem taşıyor.