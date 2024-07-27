Konut piyasası dengesini kaybetti: İstanbul'da ortalama kira bedeli ne kadar?

Kiralık ve satılık konut fiyatlarının astronomik boyutlara ulaştığına dikkat çeken İPA Başkanı Gökce, ortalama kira bedeli 22 bin lirayı aşan İstanbul'un birçok ilçesindeki ortalama satılık konut fiyatlarının da Barcelona’nın neredeyse tüm bölgelerinden daha pahalı hale geldiğini kaydetti. Gökce, yurttaşların uygun fiyatlı ve güvenli konut bulması için atılması gereken adımları da 4 maddede sıraladı.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, İstanbul'un birçok ilçesindeki ortalama satılık konut fiyatlarının Barcelona’nın neredeyse tüm bölgelerinden daha pahalı olduğunu söyledi.

Beykoz, Sarıyer, Beşiktaş, Kadıköy, Şile ve Bakırköy'deki ortalama satılık konut fiyatlarına dikkat çeken Gökce, "Barcelona'da bir bölge hariç, diğer tüm bölgelerden daha pahalı. Türkiye'de konut piyasası dengesini kaybederken, vatandaşlarımız da uygun fiyatlı güvenli konut bulmakta zorlanıyor" dedi.

Gökce, "X" sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul özelinde, artan kira ve konut fiyatlarına dikkat çekti.

Konut piyasasının dengesini kaybettiğini kaydeden Gökce, halkın uygun fiyatlı güvenli konut bulmakta zorlandığını vurguladı.

"İSTANBUL'DA ORTALAMA KİRA BEDELİ 22 BİN LİRADAN FAZLA"

İstanbul genelinde ortalama kira bedelinin 22 bin 535 liraya çıktığını kaydeden Gökce, "2018 - 2024 döneminde ortalama satılık konut bedeli yüzde 888, kira bedeli yüzde 1025 arttı" dedi. Gökce, "İstanbul'daki konut ve kira bedelinin Barcelona'yı geçecek noktaya gelmesi uygulanan politikaların bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'de konut piyasası dengesini kaybederken, vatandaşlarımız da uygun fiyatlı güvenli konut bulmakta zorlanıyor" ifadelerini kullandı.

Gökce, konuya ilişkin çözüm önerilerini de 4 maddede şöyle anlattı:

• Sosyal yardımlı sosyal konut, sosyal kiralık konut, mülk sosyal konut ve halk konut tipinde çeşitli seçeneklerle sosyal konut üretimi başlamalıdır.

• Sosyal konut üreten küçük, orta ve büyük üreticilere farklı vergi ve yükümlülükler getirilerek, özellikle küçük ve orta boy teşebbüslerin konut üretimi piyasasında sağlıklı bir şekilde yer alması sağlanmalıdır.

• Sosyal konut üreten ve inşaat malzemesi üretimi yapan teşebbüsler desteklenerek, yerli inşaat sanayisinin rekabet gücü arttırılmalıdır.

• Yabancılara vatandaşlık karşılığı konut satış uygulaması bir çok dünya kentinde olduğu gibi konut piyasası dengeye oturana kadar askıya alınmalıdır.