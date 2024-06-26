Konut piyasasında reel düşüş sürüyor

Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, konut fiyat endeksinin 2024 Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 48,4 arttığını, reel olarak ise yüzde 13,3 azaldığını açıkladı. Merkez Bankası Nisan 2024 Konut Fiyat Endeksi’ni açıkladı. Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan konut fiyat endeksi, 2024 Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında artarak 1257,7 seviyesinde gerçekleşti.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2024 Nisan ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,1; 3,0 ve 1,9 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 37,6; 58,9 ve 45,1 oranlarında yükseldi. Nisan ayında yeni konut fiyat endeksi yüzde 51, yeni olmayan konut fiyat endeksi yüzde 49 olarak gerçekleşti.

KONUT METREKARE FİYATLARI

İstanbul: 46.213,4 TL

Ankara: 25.609,5 TL

İzmir: 38.029,2 TL