Konut projesi köylüyü göçe zorlayacak

Ebru ÇELİK

Edirne’nin Havsa ilçesine bağlı Necatiye köyünde yaklaşık 222 dekarlık mera alanına toplu konut yapılması planlanıyor. Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün 21 Kasım tarihli yazısıyla köylülerin görüşü istenirken, köydeki tüm hane halkı projeye karşı olduğunu imza altına aldı.

Köylüler, o alanın mera olduğunu ve başka bir seçenek bulunmadığını vurguladı. Projenin geçim kaynaklarını bitireceğini söyleyen yurttaşlar, CİMER’e yaptıkları başvuruda özetle şöyle dedi:

“Köyün meraya çıkışı kapatılmaktadır. Meraya çıkamayan hayvanlar köy içinde mahsur kalacaktır. Ayrıca toplu konut sahasında iklim krizi nedeniyle kuruyan HIS göleti mevcuttur. Önerimiz, Havsa ilçesi toplu konut alanının 5 km mesafede bir meranın yok edilmesinde kamu yararı olmadığıdır. 90 konut için yapılan bu projenin tekrar değerlendirilmesi acildir.”

Necatiye köyünden Göksal Çidem ise köyün ve çevresinin bu konut projesine ihtiyacı olmadığını belirterek “Biz köylülerin görüşü istendi, köydeki tüm haneler reddetti. Proje kamu yararına yapılıyorsa biz kamuyuz ve bu proje yararımıza değil. Bu köy, hayvancılıkla geçinen bir köy. Meramız elimizden alındığında buradaki halk ya göç edecek ya da evlerine haciz gelecek. Hayvanların ne olacağı ise meçhul. Necatiye halkı bu projeyi istemiyor uzun lafın kısası” dedi.