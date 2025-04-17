Konut satışı son 9 ayın en düşük seviyesine geriledi

Ekonomi Servisi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin konut satış rakamlarını açıkladı. Verilere göre, ocak-mart döneminde konut satışları yüzde 20,1 artarak 335 bin 786’ya çıktı. Konut satışları, mart ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 5,1 oranında artarak 110 bin 795’e ulaştı. Böylelikle konut satışı Haziran 2024'ten beri en düşük seviyeye geriledi.

En fazla konut satışı yapılan kentler sırayla İstanbul (19 bin 820), Ankara (10 bin 203) ve İzmir (7 bin 513) oldu. Konut satışlarının en düşük olduğu iller ise 28 ile Ardahan, 33 ile Bayburt ve 63 ile Dersim olarak kaydedildi.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞI YÜKSELDİ

Mart ayında Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 41,5 oranında artarak 18 bin 225 oldu. İpotekli satışların toplam konut satışları içindeki payı ise yüzde 16,4 olarak gerçekleşti. Ocak-mart döneminde ipotekli konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,3 artarak 51 bin 729’a yükseldi. Mart ayında 4 bin 331, ocak-mart döneminde ise 12 bin 143 ipotekli konut satışının ilk el olarak yapıldığı belirtildi.

Mart ayında ilk el konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 azalarak 33 bin 307’ye düştü. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 30,1 oldu. Ocak-mart döneminde ise ilk el konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 artarak 99 bin 876’ya yükseldi.

İkinci el konut satışları ise mart ayında yüzde 9,1 artarak 77 bin 488 oldu. Bu satış, toplam satışların yüzde 69,9’unu oluşturdu. Ocak-mart döneminde ikinci el konut satışları ise yüzde 23,3 artarak 235 bin 910’a çıktı.