Konut satışları 9 ayın en düşük seviyesine geriledi

Türkiye genelinde konut satış sayısı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artarak 110 bin 795 oldu. Böylelikle Haziran 2024'ten bu yana en düşük konut satış rakamları gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,1 artışla 110 bin 795'e çıktı.

İstanbul, 19 bin 820 ile martta en çok konutun satıldığı il oldu. Bu ili 10 bin 203 konut satışıyla Ankara, 7 bin 513 ile İzmir takip etti.

Konut satış sayısının en az olduğu iller ise 28 konutla Ardahan, 33 konutla Bayburt ve 63 konutla Dersim olarak sıralandı.