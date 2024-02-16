Konut satışlarında sert düşüş

TÜİK, ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, ülke genelinde konut satışları ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 düştü. İstanbul 13 bin 423 konut satışı ile ilk sırada yer alırken; Ardahan, konut satışının en az olduğu iller arasında ilk sıraya oturdu. İkinci el konut satışı ise ilk el konut satışının 2 katından fazla gerçekleşti.

Türkiye genelinde konut satış sayısı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 80 bin 308 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17,8 gerileyerek 80 bin 308'e düştü.

İSTANBUL EN YÜKSEK PAYA SAHİP

Ocakta satılan konut sayısı Aralık 2023'e göre ise yüzde 42 azaldı.

Ocakta konut satışlarında İstanbul 13 bin 423 konut satışı ve yüzde 16,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Bu ili 6 bin 709 konut satışı ve yüzde 8,4 payla Ankara, 5 bin 250 konut satışı ve yüzde 6,5 payla Antalya takip etti.

Konut satış sayısının en az olduğu iller ise 17 konutla Ardahan, 38 ile Hakkari ve 40 konutla Bayburt oldu.

İPOTEKLİ SATIŞLAR 6 BİNE DAYANDI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,5 azalış göstererek 5 bin 915 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 7,4 olarak gerçekleşti. Ocak ayındaki ipotekli satışların bin 404'ü ilk el satış olarak gerçekleşti.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞI, BİRİNCİ EL SATIŞINDAN 2 KATI FAZLA



Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 azalarak 25 bin 263 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,5 oldu.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,6 azalış göstererek 55 bin 45 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,5 oldu.

YABANCILARA SATILAN KONUT SAYISINDA AZALMA

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,5 azalarak 2 bin 61 oldu. Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,6 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 747 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 710 konut satışı ile İstanbul ve 211 konut satışı ile Mersin izledi.

Ocak ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 555 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 208 konut ile İran, 127 konut ile Ukrayna, 99 konut ile Irak ve Kazakistan vatandaşları izledi.