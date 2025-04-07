Konut temel bir insan hakkıdır!

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Avrupa’da uzun zamandır süregelen barınma krizi hafta sonunda kitlesel gösterilerle protesto edildi. İspanya ve İsviçre’de gerçekleştirilen kitlesel eylemlerde konut krizine çözüm bulunması istendi, artan kira fiyatları kınandı. Her iki ülkede de hükümetlerin konutları ‘bir iş modeline’ dönüştürerek krizi büyüttüğü dile getirildi. Gösterilerde, krizin nedeni hayat pahalılığı, kitle turizmi ve emlak spekülasyonu bağlandı.

40 KENTTE PROTESTOLAR

Büyük barınma krizinin yaşandığı İspanya’da cumartesi günü on binlerce kişi, ülkenin kötüleşen konut krizine çözüm talebiyle 40 şehirde eş zamanlı olarak gösteriler düzenledi.

Kiracı hakları, mahalle hareketleri ve diğer sosyal haklar gruplarından oluşan grupların çağrısıyla yapılan eylemlerde Madrid hükümeti konutları ‘bir iş modeline’ dönüştürmekle suçlandı.

‘DEVLETİ FELÇ EDELİM’

Madrid, Barcelona, Bilbao, Valensiya, Zaragoza, Santander başta olmak üzere gerçekleştirilen protestolara katılanlar, "Korku taraf değiştirdi: Örgütlüyüz ve rantçılığa karşı bir planımız var" dedi. Eş zamanlı kitlesel protestolar, tahliyelere karşı düzenlenen protestolardan 10 yıl sonra ilk olması nedeniyle bir dönüm noktası niteliğinde. Euronews’teki habere göre başkent Madrid de dahil olmak üzere ülkenin dört bir yanındaki ana caddeler, eylem günü “konut mağdurları” hareketinin ayırt edici renkleri olan turuncu ve yeşile döndü.

Bir protestocu, "Bu gösteri aylarca süren görüşmelerin ardından geldi. Merkezsiz olmasını, herkesin aynı anda dışarı çıkıp devleti felç etmesini istedik. Fikir, bunun yeni bir protesto dalgasının ilk günü olması" dedi.

İspanya’nın konut krizine karşı kitlesel seferberlik ilk olarak geçen yıl Kanarya Adaları’nda başladı. Ada halkı ‘sürdürülebilir’ bir turizm modeli talep etmek ve konut çözümlerinin eksikliğini kınamak için sokaklara çıktı.

O zamanlar Tenerife Kiracılar Birliği, "Konut, çok az ailenin erişebileceği bir lüks haline geldi" demişti. Daha sonra girişim, "Malaga yaşamak için, hayatta kalmak için değil" sloganıyla desteklendi. Ardından Madrid, Barselona, ​​Valensiya ve Bilbao gibi diğer şehirler de bunu izledi.

KİRALAR EL YAKIYOR

İspanya’nın kiracı sendikalarına göre, konut durumu kritik seviyelere ulaştı ve kiraların son iki yılda yüzde 18’den fazla arttığı bildirildi. Bu arada, ücretler durgun kalmaya devam ediyor. Ibiza gibi bazı turistik bölgelerde, kira fiyatları çoğu durumda normal maaşın yüzde 100’ünü aşarken, Cáceres gibi diğer bölgelerde kiralar geçen yıl şehirde yüzde 17 ve il düzeyinde yüzde 27 arttı.

‘València no està en Venda’ (Valencia satılık değil) adlı platform, "Şehir modeli metalaştırılıyor, mahalleyi dışlıyor, çünkü turizm endüstrisi mahallelerimizi sömürüyor" diyor. Kanarya Adaları ve Balear Adaları gibi bölgelerde, coğrafi kısıtlamalar ve turist baskısı nedeniyle durum oldukça ciddi. Kanarya Adaları’ndaki bazı gruplar, "Eşi benzeri görülmemiş acil bir konut kriziyle karşı karşıyayız. Tahliyeler, karşılanamayan kiralar ve nüfus bu temel hakka erişemezken konut spekülasyonu" diye yakınıyor.

Protestoları organize eden gruplar ülke çapındaki gösterilerin İspanya’da insan onuruna yakışır, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir konut hakkı mücadelesinde önemli bir etki yaratacağından emin olduklarını söyledi.

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HAREKETİN ANA TALEPLERİ

• Kira bedellerinin derhal düşürülmesi ve yüzde 50’ye varan oranda indirilmesi,

• Tahliye şirketlerinin yasa dışılaştırılması

• Korunmasız ailelerin tahliyesinin yasaklanması

• Turistik konutların kontrolsüzce yaygınlaşmasının durdurulması