Konut töreni şova dönüştü

POLİTİKA SERVİSİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün 6 Şubat depremlerinde kaderine terk edilen Hatay’da Afet konutu kura çekimi toplu açılış törenine katıldı. Günler öncesinden yapılan hazırlıklarda bitmemiş binaların önündeki brandalar, ‘makyaj’ yapılan sokaklar tartışılmaya devam ederken tören, dün de iktidarın siyasi şovuna dönüştü.

Konuşmalar boyunca Hatay’daki barınma, altyapı, sağlık ve geçim krizlerine değinilmedi. Toplu konut töreninde her şey yolundaymış görüntüsü verilmek istendi.

Erdoğan konuşması boyunca ‘asrın felaketi’, ‘yeniden inşa’, ‘devlet tüm gücü ile sahada oldu’ söylemlerini sık sık tekrarladı. “Bize duyulan güveni boşa çıkarmadık” diyen Erdoğan, gece gündüz Hatay için çalıştıklarını söyledi.

Erdoğan, sık sık “Cumhur İttifakı” vurgusunda da bulundu. “Türkiye’nin aydınlık yarınlarına güvenli yürüyebilmesi için güçlü bir AK Parti’ye ve güçlü bir Cumhur İttifakı’na ihtiyacı var. Vatandaşlarımızla birlikte Suriye, Filistin, Irak başta olmak üzere gönül ve kültür coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin bizlere ihtiyacı var” diye konuştu.

Bölge vurgusu yapan Erdoğan, Oratadoğu’da kurulan yeni dizayn sonrası ortaya atılan Türk-Kürt-Arap ittifakı söylemlerini de eksik etmedi.

Konuşmasını sürdüren Erdoğan, “Bölgemizde yaşananları, kimlerin hangi oyunları çevirdiğini, kimlerin kimlerle iş tuttuğunu sizler de görüyorsunuz. Müslüman kanından beslenenler, bizi birbirimize düşürmek isteyenler, çok büyük bir mesai içinde. Aramıza fitne sokmak isteyenler, etnik, mezhep ve inanç üzerinden bizi bölmeye çalışanların kimler olduklarınızı hepimiz biliyoruz. Kan ve kaos tüccarlarının tuzaklarına karşı çok dikkatli olacağız." İfadelerine yer verdi.

KANUNİ BENZETMESİ

Tören boyunca kullanılan söylemler, yapılan benzetmeler, verilen örnekler aynı zamanda AKP iktidarının yıllardır sürdürdüğü Osmanlıcı-yayılmacı siyasal anlayışının da bir başka yansımasını oluşturdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşmasında el yükselterek Erdoğan için "Günümüzün Süleyman’ı" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum için ise "Günümüzün Mimar Sinan’ı" benzetmesinde bulundu. Bahçeli, “Asrın inşasında emek veren herkese teşekkür ediyorum. Deprem bölgesinin yeniden inşası tarihi bir başarıdır. Hizmet eden himmet bulacaktır" ifadelerini kullandı. Mimar Sinan göndermeleri arasında da denetimsizlikler, imar afları ve rant politikaları hakkında da tek bir cümle kurulmadı.

GERÇEKLER ORTADA

Saray rejimi bu törenle, hem kendi sorumluluklarını perdelemeyi hem de gelecek döneme dair yayılmacı ve merkeziyetçi siyasal yönelimlerinin sinyallerini vermeyi ihmal etmedi. Öyle ki açıklanan rakamlarla birlikte deprem gerçeği, hamasi söylemlerle bastırılmaya çalışıldı. Hatay’da yükselen beton bloklar, ise kürsüden anlatılan masalı doğrulamıyor. Tören, iktidarın kendine yeniden hikâye üretme çabası olarak da değerlendirilirken konteynerlerde, yoksullukta ve belirsizlikte yaşamaya devam eden insanların hayatları tüm çıplaklığı ile ortada duruyor.