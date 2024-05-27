Konut üretimi alarm veriyor

Konut üretimi, inşaat maliyetlerinin artması, kredilerin kısıtlanması ve yabancı talebinin azalmasıyla durma noktasına geldi. Uzmanlar, bu durumun özellikle kiralık konut arzında ciddi sıkıntılara yol açabileceği uyarısında bulunarak kamu eliyle konut üretimine ağırlık verilmesi önerisinde bulundu.

Konut fiyatlarında artış enflasyonun altında kalmaya devam ederken, başta Merkez Bankası (TCMB) Konut Fiyat Endeksi (KFE) olmak üzere sektördeki önemli araştırmalar, fiyatlardaki reel düşüşün yüzde 16'yı aştığını gösteriyor. Son aylarda konuta olan talep azalırken, konut satış fiyatlarının reel olarak gerilediği görülüyor.

Veri analiz şirketi Endeksa'dan alınan bilgilere göre, son bir yılda konut fiyatlarındaki artış yüzde 54 olarak gerçekleşti. Son açıklanan enflasyon verisinin yüzde 69,8 olduğu düşünüldüğünde reel fiyatlardaki düşüş yüzde 15,8 oldu.

KONUT ÜRETİMİNE AĞIRLIK VERİLMELİ

Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, gayrimenkulde krediye ulaşımın zorlaşması nedeniyle nakit gücünün hakim olduğu bir dönemden geçtiklerini belirtti. Bu baskının özellikle yüksek segmentteki konutlarda fiyatları aşağıya çektiğini dile getiren Öğüt, "Ancak konut fiyat artış hızındaki reel düşüşün nominal değerlere yansıması beklenenden daha uzun sürebilir. Bu şekilde devam ederse, 2 yıl içinde sadece reel değil, nominal düşüşlerden de söz edebileceğimizi düşünüyoruz" dedi. Öğüt, kiralık konut piyasasında da benzer durumun gözlemlendiğini kaydederek, kiralık konut fiyatlarındaki son bir yıllık reel düşüşün yüzde 8 olduğunu sözlerine ekledi.

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özcan, konut maliyetlerinde artış sürse de satış fiyatlarındaki artış hızının azaldığını söyledi. Şirketlerin konut fiyatlarındaki güncellemeleri artık daha uzun süreli yaptığını dile getiren Özcan, "Ancak piyasa daraldı, yabancının talebi azaldı ve krediler kısıtlandı. Bu da iç satışları negatif etkilediği için pazarlıkla satış fiyatını dahi düşürmek mümkün oluyor. Şu an almak için doğru zaman olduğunu düşünüyorum" dedi.

Özcan, satışların yavaşlaması ve yüksek maliyetler nedeniyle üretimde de gerileme olduğuna işaret ederek, "Bu durum özellikle kiralık konut arzında ciddi sıkıntılara yol açabilir. TOKİ ve Emlak Konut'un yanı sıra Kiptaş gibi belediyelerin ilgili iştiraklerinin kiralık konut üretimine ağırlık vermesi şart" şeklinde konuştu.

SPK YENİ DÜZENLEME YAPIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kentsel dönüşüm ve konut arzının artmasını sağlayacak yeni bir çalışma yaptıklarını duyurdu. Şimşek, kentsel dönüşümün finansmanı ile konut arzının artmasında önemli bir enstrüman olacak yeni düzenlemede son aşamaya geldiklerini belirterek, "Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılacak düzenlemeyle, gayrimenkul yatırım fonlarının gayrimenkul projelerine yatırım yapmasının önü açılacak. Böylece kentsel dönüşümün finansmanına ve konut arzının artırılmasına katkı sağlayacağız. Bu sayede konut ve kira fiyat artışları düşecek, her kesim için konut erişilebilirliği kolaylaşacaktır" dedi.