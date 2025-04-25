Konut vaatleri sadece sözde

İstanbul’da meydana gelen depremin paniği sürerken 6 Şubat 2023 tarihli depremlerin yaraları halen sarılamadı. 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden geçen 808 güne karşın deprem kentlerindeki barınma sorunu çözülemedi. AFAD’ın verileri, depremin ikinci yıldönümüne girilen Şubat 2025’te yüzbinlerce yurttaşın halen konteyner kentlerde yaşadığını ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Mart 2023’te “650 bin konutu bir yıl içinde teslim edeceğiz” diyerek depremzedelere ilk vaadini açıkladı. 26 Mart 2023 tarihinde yeni bir açıklama daha yapan Erdoğan, söz verdiği konut sayısını 319 bine düşürdü.

DEĞİŞEN VAATLER

Değişiklik bununla da sınırlı kalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP’nin TBMM Grup Toplantısı’nda 29 Kasım 2023 tarihinde yaptığı konuşmada ise “2023 yılı bitmeden toplam 46 bin deprem konutu ve köy evini, hak sahibi depremzedelerimize teslim etmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

6 Şubat depremlerinin birinci yılında Erdoğan’ın ne 650 bin, ne 319 bin, ne de 46 bin konut hedefi tuttu. Depremlerin birinci yılında teslim edilen konut sayısı 18 bin 19’da kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Ekim 2024’te konut hedefini yeniden güncelleyerek, 2024 yılı sonuna kadar 201 bin 688 ev ve işyerini daha teslim edeceğiz” dedi. Ancak bu hedef de tutmadı. 2024 yılı sonunda depremzedelere yalnızca 155 bin konut verilebildi.

AĞIR AKSAK İLERLİYOR

Deprem kentlerindeki konut sorunu, 2025 yılında da çözüme kavuşturulamadı. 319 bin olarak açıklanan konut sayısının gerçekleşme oranı ise %63 olarak kayıtlara geçti. Bazı deprem kentlerindeki deprem konutlarının tamamlanma ve teslim verileri, 6 Şubat 2025 tarihli verilerde şöyle sıralandı:

• ADIYAMAN:

Planlanan: 65 bin konut

Teslim edilen: 31 bin 406 konut.

• KAHRAMANMARAŞ

Planlanan: 112 bin 414 konut–

Teslim edilen: 34 bin 600 konut.

• HATAY

Planlanan: 256 bin konut

Teslim edilen: 46 bin 140 konut.

6 Şubat depremlerinden etkilenen kentlerdeki barınma krizine yönelik BirGün’e değerlendirmelerde bulunan CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, 2024 sonunda teslim edilen konut sayısının 155 binde kalmasını eleştirdi.

Deprem konutlarının teslim edilme oranının büyük bir başarısızlığa işaret ettiğini vurgulayan CHP’li Bakırlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Buradan Çevre Bakanlığı’na ve iktidara sesleniyorum, derhal şeffaf bir şekilde, konut projelerinde gelinen noktayı ve neden konutların inşasında bu kadar geç kalındığını açıklayın.”