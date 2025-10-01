Konut vaatleri yeniden gündemde: AKP’nin bitmeyen masalı

İlayda SORKU

23 yıllık iktidarı boyunca talan ve rant projelerini hayata geçiren AKP iktidarı, yurttaşın barınma krizini de çözümsüz bırakıyor. Yurttaşın nitelikli konut ihtiyacını karşılayamayan eksik projeleriyle tepki çeken iktidar, bir söz daha verdi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edileceğini duyurdu. Erdoğan, gençlere, şehit ve gazi yakınlarına, üç çocuklu ailelere öncelik verileceğini, TOKİ eliyle ilk kez kiralık konut uygulamasının hayata geçirileceğini söyledi. Başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağı, sembolik bir bedel ödenerek kura sistemine dahil olunacağı açıklandı.

VERİLEN VAATLERİN HEPSİ HAFIZALARDA TAZE

Ancak yurttaşın hafızasında geçmiş vaatler hâlâ taze. İktidarın yıllardır açıkladığı konut projelerinin çoğu tamamlanmadı, yurttaşın cebine yük, hayatına mağduriyet olarak döndü. 2019’da duyurulan 100 bin sosyal konut projesi hakkında hâlâ kamuoyuna yeterli bilgi verilmedi. Erdoğan, o dönem “1 ila 1,5 yıl içinde konutları teslim edeceğiz” dedi ama altı yılın ardından projelerin akıbetine ilişkin soru önergeleri cevapsız bırakıldı. 31 Temmuz’da konuya ilişkin bir soru önergesine Bakanlık tarafından verilen cevapta, kura çekimlerinin yapıldığı belirtildi. Ancak kaç konutun hangi il/ilçede hangi aşamada olduğu, kaçının tamamlandığı ve teslim edildiği, vaat edilen 1,5–2 yıl teslim süresinin neden gerçekleşmediği ve mağduriyetin nasıl giderileceği sorusu cevapsız kaldı.

∗∗∗

LÜKSTE TAM GAZ DEVAM

Kuruluş amacı dar gelirli vatandaşlara ev üretmek olan TOKİ, depremzedeleri çadırlarda ve konteynerlerde sürünmeye mahkum ederken kaynaklarını zenginlere yönelik lüks projelere akıtıyor. Depremde evini kaybeden depremzedeler hâlâ kalıcı konutlara kavuşamazken TOKİ iştiraki Emlak Konut’un 2002’den bu yana İstanbul’da tamamladığı 80 bin 788 konutun 69 bin 644’ü lüks statüsünde yer aldı. Halkın temel barınma hakkını görmezden gelen TOKİ, dar gelirliye söz verdiği sosyal konutu üretmeyip kâr odaklı politikalarını sürdürmeye devam etti.

∗∗∗

MAĞDURİYET YARATTILAR

AKP’nin “sosyal konut” adı altında yürüttüğü politikalar yurttaşlara barınma hakkı sağlamadığı gibi yeni mağduriyetler yarattı. Ödeme koşulları sürekli değişti, 240 ay vade 180 aya indirildi, faiz oranları yükseldi, taksitler memur maaşına endekslendi. KDV oranı yüzde 1’den yüzde 10’a çıkarıldı. 894 lira ödeyeceği söylenen yurttaş 10 bin liraya varan taksitlerle karşı karşıya kaldı.

∗∗∗

TESLİM TARİHİ 4 YILA KADAR UZUYOR

2022’de “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi” olarak pazarlanan 250 bin sosyal konut ve arsa projesinde de tablo farklı olmadı. Kuralar çekildi, hak sahipleri belirlendi, “iki yıl içinde teslim” sözü verildi. Ardından konutların teslim edilmesi gereken 2024 yılının Kasım ayında açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projede teslim tarihlerinin 4 yıla kadar uzadığını duyurdu. 2022 yılında duyurulan projenin ihaleleri haziran ayında tamamlandı.6 Şubat depremlerinin ardından Erdoğan, depremzedelere 650 bin konut sözü verdi, 319 binini bir yıl içinde teslim edeceğini açıkladı. Ancak 2025 yılının Haziran ayına gelindiğinde deprem bölgesi genelinde teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 250 bin 636’da kaldı. Geçen iki yılın ardından bir yılda teslim edilmesi planlanan konut sayısına dahi ulaşılmadı. 250 bininci konutun teslim töreninde yapılan açıklamada, yılsonuna kadar teslim edilmesi planlanan toplam bağımsız bölüm sayısının 452 bin 983 olduğu belirtildi.