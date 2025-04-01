Konut ve araç satışında yeni dönem başladı: Yetkisiz ilan verilemeyecek

Araç ve emlak ilanlarında yeni döneme geçildi.

Ticaret Bakanlığı’nın şubat ayında devreye aldığı elektronik ilan doğrulama sistemiyle birlikte, ilan yayınlamak isteyen galericilere yetki belgesi şartı getirildi.

NTV'nin haberine göre; belge almak için tanınan iki aylık geçiş süreci 1 Nisan itibarıyla sona erdi.

ARAÇ İLANLARINDA YETKİ BELGESİ DÖNEMİ

Yeni uygulamaya göre, galericiler 2023, 2024 ve 2025 model araçlar için ilan verebilmek adına yetki belgesi kullanmak zorunda olacak. Tüm model yıllarını kapsayan zorunluluk ise 2 Haziran’da başlayacak.

Yetki belgesi, aracını kendi adına satmak isteyenler için zorunlu tutulmuyor. Taşıt sahibinin birinci ve ikinci derece akrabaları da ilan verebilecek. Bu kapsam dışındaki kişilerin ilan siteleri üzerinden araç satışı yapması mümkün olmayacak.

EMLAK İLANLARI DA SİSTEME DAHİL

Elektronik ilan doğrulama sistemi yalnızca araçlar için değil, emlak ilanları için de geçerli olacak. Kiralık ilanlar için 1 Ocak’ta zorunlu hale getirilen sistem, 7 Nisan’dan itibaren satılık ilanları da kapsayacak. Bu tarihten sonra yalnızca mülk sahibinin kendisi ya da e-Devlet üzerinden yetkilendirdiği kişiler satılık ilan yayınlayabilecek.