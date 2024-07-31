Konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 38 zam

Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), ağustos ayı itibarıyla konutlarda kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında yüzde 38 artış yaptığını açıkladı.

BOTAŞ, doğalgaza zam geldiğini duyurdu. Yapılan duyuruda konutlarda uygulanacak zammın yüzde 38 oranında yapıldığı belirtildi.

BOTAŞ'ın kamuoyu duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

"Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım - işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır.

Bu kapsamda, Kuruluşumuz tarafindan 01 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Yıllık doğal gaz tüketimi 300.000 Sm3 ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın toptan satış fiyatında %33.1, Konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında %38.0,

oranında artış yapılmıştır.

Bununla birlikte elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatı ile yıllık doğal gaz tüketimi 300.001 Sm3 ve üzerinde olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın toptan satış fiyatında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."