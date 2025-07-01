Konutta doğalgaza yüzde 24,6 oranında zam

Konutta doğalgaza yüzde 24,6 zam yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Doğal gaz toptan satış fiyatlarında bütçe hedefleri doğrultusunda değişikliğe gidilmiştir.

BOTAŞ’ın internet sitesinde ilan ettiği BOTAŞ doğal gaz toptan satış fiyatları ışığında, nihai doğal gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama %7,86 konut tüketicileri için ise ortalama %24,6 oranında artış söz konusudur.

Yeni tarifeler 2 Temmuz 2025 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MUHALEFETTEN TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, zamma tepki gösterdi. Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1 ay önce '75 milyar metreküp doğalgaz bulduk' dediler. Aylardır şişirdikleri doğalgaz faturalarına 'yüzde 65'ini biz ödedik' yazdılar. Yarından itibaren doğalgaza konutlarda yüzde 24,6 sanayide yüzde 7,86 zam var. Bulduğu gazı kullanmadan faturasını halka kesen iktidarın arsızlık yüzyılı son gaz devam!" ifadesini kullandı.