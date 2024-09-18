Konutta fiyat azaldı, satış arttı

Ekonomi Servisi

Konut satışları hareketlendi. Ağustos ayında konut satışlarında bu yılın zirvesi görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,9 artışla 134 bin 155'e yükseldi. Yüksek faiz, krediyle ev alma eğilimini azaltmaya bu ay da devam etti.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 azalarak 13 bin 574’e düştü. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 10,1 olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos dönemindeki ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,8 azalışla 76 bin 485 oldu. Ağustosta konut fiyatlarında da reel bazda yüzde 11,6 azalış kaydedildi. Konut Fiyat Endeksi (KFE), ağustosta aylık yüzde 3,6, yıllık yüzde 34,3 arttı.