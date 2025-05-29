Konutta infaz nedir? Konutta infaz kaç yıla çıktı?

AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler’in açıklamalarıyla gündeme gelen infaz paketinde önemli başlıklardan biri de konutta infaz oldu. Düzenleme, belli şartları taşıyan hükümlüler için cezanın cezaevi yerine ev ortamında geçirilmesine olanak sağlıyor. Peki, Konutta infaz nedir? Konutta infaz kaç yıla çıktı? İşte detaylar!

KONUTTA İNFAZ NEDİR?

Konutta infaz, belirli durumlarda verilen hapis cezasının cezaevi yerine hükümlünün kendi konutunda çekilmesini ifade eder. Bu uygulama, özellikle yaşı ilerlemiş, hasta veya hamile hükümlüler gibi hassas durumdaki kişiler için geçerli olabiliyor. Konutta infaz kararları mahkeme tarafından, yasa hükümleri çerçevesinde veriliyor.

KONUTTA İNFAZ KAÇ YILA ÇIKTI?

Yeni infaz düzenlemesine göre, konutta infaz süresi 1 yıldan 3 yıla çıkarılıyor. AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler tarafından yapılan açıklamada, “Konutta infaz kapsamını 1 yıldan 3 yıla çıkarıyoruz” ifadelerine yer verildi. Bu değişiklik, belli kriterleri sağlayan hükümlülerin daha uzun süreyi cezaevi yerine konutlarında geçirmesine olanak tanıyacak.