Konutta yüzde 100 artış

Ahin ASLAN

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) verilerine göre ülkede konut fiyatları bir yılda yüzde 95,6 oranında arttı. Konut Fiyat Endeksi (KFE), haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,8 oranında yükseldi. KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre ise nominal olarak yüzde 95,9, reel olarak ise yüzde 38 oranında arttı.

Bu yılın Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,8 oranında artan endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 95,9, reel olarak ise yüzde 38 oranında artış gösterdi.

İSTANBUL’DA YÜZDE 85 ARTIŞ

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,8 oranında artarak 920,5 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 95,9 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak artışı yüzde 38 oldu.

Konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, haziran ayında bir önceki aya göre artış, İstanbul’da yüzde 4, Ankara’da yüzde 5,6 ve İzmir’de yüzde 4,9 oranlarında gerçekleşti.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise şöyle: İstanbul’da yüzde 85,1; Ankara’da yüzde 106 ve İzmir’de yüzde 100.