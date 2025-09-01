Konutunun olduğu sokakta polislere Akın Gürlek'in evde olup olmadığını soran 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in konutunun bulunduğu sokakta görevli polislere Gürlek'in evde olup olmadığını soran 2 kişi gözaltına alındı.

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir'in aktarımına göre; motosikletli 2 kişi Akın Gürlek'in evinin olduğu sokakta görevli polislere başsavcının evde olup olmadığını sordu. Aynı motosikletle bölgeden ayrılan iki kişi, görevlilerin haber vermesi üzerine başka bir ilçede gözaltına alındı.

Organize Şube Müdürlüğü'ne götürülen T.Ç. isimli şüpheli ifadesinde, kız arkadaşının söz konusu sokakta yaşadığını, Gürlek'in evini de kız arkadaşı gösterdiği için bildiğini söyledi. T.Ç., görevlileri görünce sadece sohbet etmek için Akın Gürlek'in evde olup olmadığını sorduğunu ifade etti. T.Ç., ifadesinde, "Kız arkadaşım başsavcının konutuna yakın bi yerde oturuyor. Bu sebeple evini biliyorum. Polislerle sohbet etmek için meraktan sordum" dedi.

Söz konusu 2 kişinin örgüt bağlantısı olup olmadığı araştırılırken ilk etapta bir bağlantı tespit edilemedi ancak şahısların telefonlarına el kondu.

2 kişinin yarın Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.