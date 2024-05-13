Konvoyu geçerken konuşmak bile yasak: Bir çocuk gözaltına alındı

16 yaşındaki bir kız çocuğu, Erdoğan’ın konvoyu geçerken küfür ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Bir gün gözaltına tutulan çocuk, “Yaya geçidinde beklerken hızla gelen araçtan korkup tepki gösterdim. Küfür etmedim” dedi.

İsmail ARI

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve hakkında dava açılan çocukların sayısı her geçen gün artıyor. Bunun son örneğine ise 12 Mayıs Pazar günü İstanbul Sarıyer’de imza atıldı.

16 yaşındaki bir kız çocuğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konvoyu geçtiği sırada küfür ettiği iddiasıyla bir Cumhurbaşkanlığı korumasının talimatıyla gözaltına alındı.

Bir gün gözaltında tutulan çocuk ifadesinde, “Bundan 6 ay önce bir kaza atlatmıştım. Olay günü de yaya geçidinde beklerken hızla gelen araca korkup tepki gösterdim. Orada Cumhurbaşkanı da dahil herhangi bir devlet görevlisinin olacağını bilmiyordum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı dahil herhangi bir devlet görevlisine hakaret etmem söz konusu değildir. Ben lise öğrencisiyim ve şimdiye kadar bir suça karışmadım. Daha önce yaşadığım travma nedeniyle tepkim yanlış anlaşıldı ve küfür etmedim. Sadece korkup tepki verdim. Hızla geçen aracın arkasından konvoy gelince ve orada bulunan bir yetkili müdahale edince konvoyun Cumhurbaşkanı konvoyu olduğunu anladım. Suç işleme kastıyla hareket etmedim” diye konuştu.

ADLİ KONTROL KARARI

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimi ise 16 yaşındaki çocuğu haftada bir gün imza atması ve yurtdışına çıkış yasağı şartıyla, adli kontrol kararı verip serbest bıraktı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı’na hakareti de içeren TCK’nin 299-301 maddeleri uyarında geçen yılda 972 çocuk hakkında soruşturma açıldı.