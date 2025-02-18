Konya 18 Şubat 2025 tüm ilçelere göre hava durumu: Hangi ilçelerde kar etkili?

Konya'da 18 Şubat 2025 Salı günü hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra birçok ilçede aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur etkisini gösterecek. İşte Konya'nın ilçelerine göre detaylı hava durumu tahmini:

KONYA MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Konya Merkez : Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Sıcaklık: 12°C

: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Meram : Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağış bekleniyor. Sıcaklık: 10°C

: Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağış bekleniyor. Karatay : Yağmur ve karla karışık yağmur etkili olacak. Sıcaklık: 11°C

: Yağmur ve karla karışık yağmur etkili olacak. Selçuklu : Parçalı bulutlu, yağışlı hava hakim. Sıcaklık: 11°C

: Parçalı bulutlu, yağışlı hava hakim. Ahırlı : Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Sıcaklık: 10°C

: Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Akören : Öğle saatlerinden itibaren yağmur bekleniyor. Sıcaklık: 11°C

: Öğle saatlerinden itibaren yağmur bekleniyor. Akşehir : Parçalı ve çok bulutlu, yağmurla karışık kar ihtimali var. Sıcaklık: 10°C

: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurla karışık kar ihtimali var. Altınekin : Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Sıcaklık: 11°C

: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Beyşehir : Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ihtimali var. Sıcaklık: 10°C

: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ihtimali var. Bozkır : Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Sıcaklık: 11°C

: Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Cihanbeyli : Yağmur ve kar karışık yağış görülebilir. Sıcaklık: 10°C

: Yağmur ve kar karışık yağış görülebilir. Çeltik : Bulutlu ve yağışlı bir hava bekleniyor. Sıcaklık: 8°C

: Bulutlu ve yağışlı bir hava bekleniyor. Çumra : Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yağmur bekleniyor. Sıcaklık: 11°C

: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yağmur bekleniyor. Derbent : Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Sıcaklık: 6°C

: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Derebucak : Yağmur ve karla karışık yağış görülebilir. Sıcaklık: 8°C

: Yağmur ve karla karışık yağış görülebilir. Doğanhisar : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Sıcaklık: 8°C

: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Emirgazi : Öğleden sonra yağmur ihtimali var. Sıcaklık: 10°C

: Öğleden sonra yağmur ihtimali var. Ereğli : Yağmur ve karla karışık yağış bekleniyor. Sıcaklık: 12°C

: Yağmur ve karla karışık yağış bekleniyor. Güneysınır : Öğleden sonra yağmur ve karla karışık yağış ihtimali var. Sıcaklık: 9°C

: Öğleden sonra yağmur ve karla karışık yağış ihtimali var. Hadim : Yağmur ve karla karışık yağış bekleniyor. Sıcaklık: 7°C

: Yağmur ve karla karışık yağış bekleniyor. Halkapınar : Öğleden sonra yağış ihtimali var. Sıcaklık: 10°C

: Öğleden sonra yağış ihtimali var. Hüyük : Parçalı ve çok bulutlu, yağmur bekleniyor. Sıcaklık: 9°C

: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur bekleniyor. Ilgın : Yağmurlu ve çok bulutlu hava hakim. Sıcaklık: 12°C

: Yağmurlu ve çok bulutlu hava hakim. Kadınhanı : Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Sıcaklık: 11°C

: Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Karapınar : Öğleden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Sıcaklık: 11°C

: Öğleden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Kulu : Yağmur ve kar karışık yağış ihtimali var. Sıcaklık: 8°C

: Yağmur ve kar karışık yağış ihtimali var. Sarayönü : Öğleden sonra yağmur ihtimali bulunuyor. Sıcaklık: 11°C

: Öğleden sonra yağmur ihtimali bulunuyor. Seydişehir : Yağmurlu hava etkisini sürdürecek. Sıcaklık: 7°C

: Yağmurlu hava etkisini sürdürecek. Taşkent : Aralıklı yağmur ve kar yağışlı. Sıcaklık: 6°C

: Aralıklı yağmur ve kar yağışlı. Tuzlukçu : Yağışlı hava etkisini sürdürecek. Sıcaklık: 9°C

: Yağışlı hava etkisini sürdürecek. Yalıhüyük : Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ihtimali var. Sıcaklık: 10°C

: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ihtimali var. Yunak: Yağmur ve kar yağışlı hava bekleniyor. Sıcaklık: 4°C

18 Şubat 2025 Salı günü Konya genelinde hava durumu yağışlı olacak. Öğle saatlerinden itibaren yağışlar etkisini artırabilir. Özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, şehir merkezinde ise yağmur ağırlıklı bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 4°C ile 12°C arasında değişecek.

Konya'da yaşayanların dışarı çıkarken şemsiye ve yağmurluk kullanmaları tavsiye edilir. Trafikte dikkatli olunmalı ve özellikle yüksek kesimlerde buzlanma riskine karşı önlem alınmalıdır.