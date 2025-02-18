Konya 18 Şubat 2025 tüm ilçelere göre hava durumu: Hangi ilçelerde kar etkili?
Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava Konya'da etkisini göstermeye başladı. Peki bugün Konya'da hava nasıl olacak? 18 Şubat 2025 Konya tüm ilçelere göre detaylı hava durumu tahminleri haberimizde.
Konya'da 18 Şubat 2025 Salı günü hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra birçok ilçede aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur etkisini gösterecek. İşte Konya'nın ilçelerine göre detaylı hava durumu tahmini:
KONYA MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU
- Konya Merkez: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Sıcaklık: 12°C
- Meram: Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağış bekleniyor. Sıcaklık: 10°C
- Karatay: Yağmur ve karla karışık yağmur etkili olacak. Sıcaklık: 11°C
- Selçuklu: Parçalı bulutlu, yağışlı hava hakim. Sıcaklık: 11°C
- Ahırlı: Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Sıcaklık: 10°C
- Akören: Öğle saatlerinden itibaren yağmur bekleniyor. Sıcaklık: 11°C
- Akşehir: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurla karışık kar ihtimali var. Sıcaklık: 10°C
- Altınekin: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Sıcaklık: 11°C
- Beyşehir: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ihtimali var. Sıcaklık: 10°C
- Bozkır: Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Sıcaklık: 11°C
- Cihanbeyli: Yağmur ve kar karışık yağış görülebilir. Sıcaklık: 10°C
- Çeltik: Bulutlu ve yağışlı bir hava bekleniyor. Sıcaklık: 8°C
- Çumra: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yağmur bekleniyor. Sıcaklık: 11°C
- Derbent: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Sıcaklık: 6°C
- Derebucak: Yağmur ve karla karışık yağış görülebilir. Sıcaklık: 8°C
- Doğanhisar: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Sıcaklık: 8°C
- Emirgazi: Öğleden sonra yağmur ihtimali var. Sıcaklık: 10°C
- Ereğli: Yağmur ve karla karışık yağış bekleniyor. Sıcaklık: 12°C
- Güneysınır: Öğleden sonra yağmur ve karla karışık yağış ihtimali var. Sıcaklık: 9°C
- Hadim: Yağmur ve karla karışık yağış bekleniyor. Sıcaklık: 7°C
- Halkapınar: Öğleden sonra yağış ihtimali var. Sıcaklık: 10°C
- Hüyük: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur bekleniyor. Sıcaklık: 9°C
- Ilgın: Yağmurlu ve çok bulutlu hava hakim. Sıcaklık: 12°C
- Kadınhanı: Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Sıcaklık: 11°C
- Karapınar: Öğleden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Sıcaklık: 11°C
- Kulu: Yağmur ve kar karışık yağış ihtimali var. Sıcaklık: 8°C
- Sarayönü: Öğleden sonra yağmur ihtimali bulunuyor. Sıcaklık: 11°C
- Seydişehir: Yağmurlu hava etkisini sürdürecek. Sıcaklık: 7°C
- Taşkent: Aralıklı yağmur ve kar yağışlı. Sıcaklık: 6°C
- Tuzlukçu: Yağışlı hava etkisini sürdürecek. Sıcaklık: 9°C
- Yalıhüyük: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ihtimali var. Sıcaklık: 10°C
- Yunak: Yağmur ve kar yağışlı hava bekleniyor. Sıcaklık: 4°C
18 Şubat 2025 Salı günü Konya genelinde hava durumu yağışlı olacak. Öğle saatlerinden itibaren yağışlar etkisini artırabilir. Özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, şehir merkezinde ise yağmur ağırlıklı bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 4°C ile 12°C arasında değişecek.
Konya'da yaşayanların dışarı çıkarken şemsiye ve yağmurluk kullanmaları tavsiye edilir. Trafikte dikkatli olunmalı ve özellikle yüksek kesimlerde buzlanma riskine karşı önlem alınmalıdır.