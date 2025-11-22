Konya Büyükşehir Belediyesi Burs Başvuruları Başladı | Burslar Ne Zaman Yatacak?

Konya’da yaşayan üniversite öğrencileri için sevindirici haber geldi. Konya Büyükşehir Belediyesi, ailesi Konya’da ikamet eden lisans düzeyindeki 30 bin öğrenciye toplam 10 bin TL eğitim desteği vereceğini duyurdu. Öğrenciler, müracaatlarını belediyenin resmi internet sitesi üzerinden yapabilecek. Peki Konya Büyükşehir Belediyesi burs başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir, burslar ne zaman yatacak? İşte tüm merak edilen detaylar...

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE BURS DESTEĞİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından yapılan açıklamaya göre, ailesi Konya’da ikamet eden lisans öğrencilerinin hesaplarına 10 bin TL burs ödenecek. Ödeme, 5 bin TL olarak iki taksitte gerçekleşecek ve burs ödemeleri Şubat ve Mayıs aylarında yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI VE TARİHLERİ

Başvurular, egitimdestekleri.konya.bel.tr adresi üzerinden online olarak yapılacak. Öğrenciler, başvurularını 21 Kasım – 31 Aralık tarihleri arasında tamamlayabilecek.

Destek Türü Kapsam Tutar Ödeme Tarihleri Üniversite Eğitim Desteği Lisans öğrencileri (Ailesi Konya'da ikamet eden) 10.000 TL Şubat ve Mayıs (2x5000 TL)

BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler aşağıdaki adımları takip edebilir:

egitimdestekleri.konya.bel.tr adresine giriş yapın.

Başvuru formunu eksiksiz doldurun.

Gerekli belgeleri sisteme yükleyin.

Başvurunuzu onaylayarak gönderin.

Başvuru sonucunuz uygun görülürse, ödeme bilgileriniz belediye sistemi üzerinden hesabınıza tanımlanacaktır.

BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?

Konya Büyükşehir Belediyesi burs ödemeleri, Şubat 2026 ve Mayıs 2026 aylarında iki taksit halinde 5.000 TL olarak yatırılacak. Ödemeler doğrudan öğrencilerin banka hesaplarına yapılacak.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EĞİTİM DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?