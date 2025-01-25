Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan çöken binaya ilişkin açıklama

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Konya'da çöken binayla ilgili olay yerinde arama kurtarma faaliyetleri bittikten sonra detaylı araştırmanın yapıldığı belirtildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal tarafından görevlendirilen cumhuriyet savcılarının soruşturmayı yürüttüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mimar, jeoloji, inşaat ve yüksek elektrik mühendisi ile iş güvenliği konularında uzman bilirkişi heyeti tarafından binanın enkazında yıkım nedeninin tespitine yönelik detaylı inceleme yapıldı. Bilirkişiler tarafından örnekler alındı. Alınan örnekler üzerinde laboratuvarda yapılacak inceleme sonucunda bilirkişi heyeti tarafından rapor düzenlenecek olup soruşturma dosyasına sunulacaktır. Gözaltındaki şüphelilerin gözaltı süreleri, ilgili delillerin toplanması amacıyla uzatılmıştır. Olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir."