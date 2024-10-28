Konya'da 1,5 yaşındaki bebek, 2. kattaki evin balkonundan düştü

Konya'da 1,5 yaşındaki bebek, misafirliğe gittikleri evin 2'nci katındaki balkonda oynadığı sırada henüz bilinmeyen nedenle zemine düştü.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Kulu'da Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki 2 katlı bir binada meydana geldi.

1,5 yaşındaki bebek, ailesiyle birlikte gittiği misafirlikte, balkona çıkıp oynamaya başladı. Bebek, düşen oyuncak ayısını tutmak isterken dengesini kaybederek zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.