Konya'da 1 milyon 650 bin TL vurgun yapan dolandırıcılar tutuklandı

Konya'da telefonla aradıkları 2 kişiyi, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 1 milyon 650 bin TL dolandıran D.D. (26), H.C. (22) ve M.K. (29) ekipler tarafından yakalandı.

İlk olay, Karatay ilçesinde yaşandı. Kendisini telefonda 'Hakan Komiser' olarak tanıtan kişi, aradığı kişiye, kimlik bilgilerinin terör örgütünün elinde olduğunu, banka hesabındaki ve evindeki paraları kendilerine teslim etmeleri gerektiğini söyledi.

Karşısındaki kişiyi kandırıp, içinde 950 bin TL değerinde para ve ziynet eşya olan çantayı alan şüpheli, kayıplara karıştı.

İkinci olay da Ereğli ilçesinde meydana geldi. Yine kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, aradıkları kişiyi aynı yöntemle kandırıp, 700 bin TL'sini dolandırdı.

2 mağdurun şikayeti sonrası ekipler çalışma başlattı.

Ekiplerin incelemeleri sonucu şüphelilerin D.D., H.C. ve M.K. olduğu belirlendi.

Polis, 3 kişiyi Ereğli'deki adreslerine düzenledikleri operasyonda yakaladı.

Evlerinde yapılan aramada da 13 bin dolar, bin 600 TL, 251 bin 650 İran Riyali, 4 adet çeyrek altın, 1 çift küpe, 3 adet cep telefonu ve 4 adet sim kart ele geçirildi.

3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.