Konya'da 11 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek

Konya Valiliği'nin jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları için düzenleyeceği ihalenin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Tuzlukçu, Karapınar, Akşehir, Doğanhisar ve Seydişehir ilçeleri sınırlarında bulunan 11 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Güncel 30.05.2024 08:44 Giriş: 30.05.2024 08:44

Güncelleme: 30.05.2024 08:53 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA / Arşiv