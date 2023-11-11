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Konya'da 2 aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 11.11.2023 11:31
  • Giriş: 11.11.2023 11:31
  • Güncelleme: 11.11.2023 11:32
Kaynak: AA
Konya'da 2 aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Salih Ö. (66) idaresindeki 06 ED 5185 plakalı otomobil, Saadetler Mahallesi'nde Şenol Ö. yönetimindeki 70 AS 041 plakalı pikapla çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​

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