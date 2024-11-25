Konya'da 2 doktoru darbeden şüpheli tutuklandı
Konya'da annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu 2 doktoru darbeden Hacı Ali Sivri, tutuklandı.
Kaynak: DHA
Konya'da annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu doktorları darbeden Hacı Ali Sivri, tutuklandı.
Olay, 23 Kasım'da akşam saatlerinde Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre; hastanede hayatını kaybeden Elif Sivri'nin oğlu Hacı Ali Sivri, Dr. Yasin Esen ve Dr. Erol Mıngır'a saldırdı.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Doktorlar darp sonucu hafif yaralanırken, ihbarla hastaneye polis ekipleri sevk edildi.
Doktorların şikayeti sonrası Hacı Ali Sivri, gözaltına alındı.
İşlemleri sonrası 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanan Sivri, ifadesinde, "Kimseyi darp etmedim. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.