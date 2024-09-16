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Konya'da 2 yaşındaki bebeğin şüpheli ölümü: Soruşturma başlatıldı

Konya'da 2 yaşındaki bebek ölü bulundu. Ölümün şüpheli bulunması üzerine Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Güncel
  • 16.09.2024 12:04
  • Giriş: 16.09.2024 12:04
  • Güncelleme: 16.09.2024 12:10
Kaynak: AA
Konya'da 2 yaşındaki bebeğin şüpheli ölümü: Soruşturma başlatıldı
Fotoğraf: Depophotos

Konya'nın Kulu ilçesinde 2 yaşındaki bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Karapınar Mahallesindeki soğan tarlasında çalışan mevsimlik işçi aile, 2 yaşındaki bebekleri Yusuf Ç'yi çadırda hareketsiz gördü.

Ailesi tarafından Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne götürülen bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölümün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından bebeğin cansız bedeni, Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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