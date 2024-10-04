Konya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 08:57'de Konya'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Konya Karapınar'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 08:57'de meydana gelen depremin derinliği, 7 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 4, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Karapınar (Konya)
Tarih:2024-10-04
Saat:08:57:16 TSİ
Enlem:37.83694 N
Boylam:33.34306 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/i76rxMjNgq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi