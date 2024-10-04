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Konya'da 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 08:57'de Konya'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 04.10.2024 09:22
  • Giriş: 04.10.2024 09:22
  • Güncelleme: 04.10.2024 09:25
Konya'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Konya Karapınar'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 08:57'de meydana gelen depremin derinliği, 7 km olarak ölçüldü.

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