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Konya'da 3,9 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, sabah saat 7.16'da Konya'da 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Güncel
  • 26.04.2025 07:36
  • Giriş: 26.04.2025 07:36
  • Güncelleme: 26.04.2025 07:59
Kaynak: Haber Merkezi
Konya'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 07.16'da gerçekleşen depremin derinliğinin 13 kilometre olduğu belirtildi.

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