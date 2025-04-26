Konya'da 3,9 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre, sabah saat 7.16'da Konya'da 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 07.16'da gerçekleşen depremin derinliğinin 13 kilometre olduğu belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 26, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Cihanbeyli (Konya)
Tarih:2025-04-26
Saat:07:16:34 TSİ
Enlem:38.50667 N
Boylam:33.08778 E
Derinlik:13.15 km
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